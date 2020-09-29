«Перейти в политико-дипломатическое русло»: в мире призвали к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

В Москве заявили о серьёзной обеспокоенности в связи с обострением ситуации в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Армению и Азербайджан перевести урегулирование конфликта в политико-дипломатическое русло. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл экстренное заседание Совета безопасности республики, на котором обсуждался вариант «соразмерного удара по противнику». На этом фоне продолжают звучать призывы мировых политических деятелей к немедленному прекращению огня в регионе без предварительных условий.

Москва серьёзно обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе, заявили в Кремле. Боевые действия должны быть незамедлительно прекращены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены, и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения должен перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в настоящее время важно именно прекратить боевые действия, «а не разбираться с тем, кто прав, кто виноват».

«Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние и свои традиционно добрые отношения с обеими странами для того, чтобы урегулировать этот конфликт», — добавил он.

Наряду с этим заявление по Нагорному Карабаху готовит Госдума РФ. Ожидается, что его рассмотрят на пленарном заседании во вторник, 29 сентября.

В проекте заявления российские парламентарии призывают стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорному процессу. Также заявляется о готовности оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

Утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. Ереван сообщил о «начале наступления» азербайджанских войск. Баку, в свою очередь, заявил о «военной провокации» с армянской стороны.

Напомним, что конфликт в районе Нагорного Карабаха, где проживают преимущественно армяне, начал обостряться в 1987 году, когда он был частью Азербайджанской ССР. В период с 1991 по 1994 год в регионе шли активные боевые действия. К настоящему времени конфликт остаётся неразрешённым, а территория контролируется властями самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван.

Из недавних заявлений Минобороны Армении следует, что азербайджанские вооружённые силы начали широкомасштабное наступление. Сообщается об ожесточённых боях в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал в понедельник, 28 сентября, экстренное заседание Совета безопасности республики, на котором, как заявили в пресс-службе кабмина, обсуждался вариант «соразмерного удара по противнику».

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооружёнными силами соразмерного удара по противнику», — указано в сообщении.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели 84 своих военных в боях в зоне карабахского конфликта за два дня.

По данным азербайджанской стороны, за время обострения конфликта из-за артобстрела ВС Армении погибли девять человек, 32 ранены.

О ситуации в районе Нагорного Карабаха высказался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Отметим, что ранее Анкара высказалась в поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией. Теперь Эрдоган заявил, что «пришло время завершить кризис», который начался «с армянской оккупации» Нагорного Карабаха.

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«Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.

Эрдоган полагает, что незамедлительное освобождение Арменией «земель Азербайджана» откроет путь к миру и стабильности в регионе.

Вместе с тем множество политиков высказались в пользу скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования разногласий между Арменией и Азербайджаном дипломатическими методами.

Так, 28 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.

По словам Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН, соответствующий призыв Гутерреш озвучил как в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Азербайджанская сторона при этом сообщает, что президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с Гутеррешем заявил о необходимости урегулирования конфликта на основании международного права, территориальной целостности республики и резолюций Совбеза ООН, «требующих немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных территорий».

В ПАСЕ также призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

«Мы крайне обеспокоены в связи с началом боевых действий между Арменией и Азербайджаном, которые ставят под угрозу региональную стабильность», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Подчёркивается, что другим государствам — членам Совета Европы следует воздерживаться от любых действий или выступлений, которые могут способствовать усилению напряжённости и нестабильности.

Кроме того, с аналогичным призывом к Баку и Еревану выступил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Глава ОДКБ выразил серьёзную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — указано в сообщении.

Генсек ОДКБ отметил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь политико-дипломатическими методами.