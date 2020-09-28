Генсек ОДКБ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Генсек ОДКБ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
  • © Минобороны Азербайджана

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что Зась выражает серьёзную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — указано в сообщении.

Генсек ОДКБ отметил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь политико-дипломатическими методами. 

Ранее в Кремле также призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить