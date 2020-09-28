Генсек ОДКБ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что Зась выражает серьёзную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — указано в сообщении.

Генсек ОДКБ отметил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь политико-дипломатическими методами.

Ранее в Кремле также призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации — в материале RT.