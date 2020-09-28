В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Москва серьёзно обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе, боевые действия должны быть незамедлительно прекращены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения должен перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, в настоящее время важно именно прекратить боевые действия, «а не разбираться с тем, кто прав, кто виноват».

«Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние и свои традиционно добрые отношения с обеими странами для того, чтобы урегулировать этот конфликт», — добавил он.

27 сентября стало известно о вооружённых столкновениях между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.

Обе стороны конфликта обвинили в нарастании напряжённости друг друга.

По заявлению Азербайджана, Армения потеряла более 550 человек убитыми и ранеными. В Ереване заявляют, что противник потерял около 200 военных.

В Армении также отмечают, что погибли около 30 армянских военных.

Подробнее — в материале RT.