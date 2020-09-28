В Армении заявили о гибели 30 военных в Нагорном Карабахе
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«По последним данным, около 30 погибших и 100 раненых, но данные ещё уточняются. Речь идёт о военных», — сказал дипломат.
Как ранее заявили в Минобороны Азербайджана, ВС Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными.
В свою очередь, в Ереване отметили, что информация азербайджанской стороны о потерях Армении не соответствует действительности.
27 сентября стало известно о возобновившихся вооружённых столкновениях между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Обе стороны конфликта обвинили в нарастании напряжённости друг друга.
В Баку заявили о «военной провокации» с армянской стороны, в Ереване сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск.
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