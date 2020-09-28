«Бои продолжаются»: в Баку и Ереване рассказали о потерях сторон после обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Около 550 солдат, 22 бронемашин и 18 беспилотников лишилась армия Армении после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. В свою очередь, в Ереване заявили, что противник потерял порядка 200 военных, 30 единиц техники и 20 БПЛА. По словам представителя оборонного ведомства Армении, в ночь на 28 сентября боевые действие продолжились, ситуация по-прежнему неспокойная. Ожидается, что в ближайшие сутки лидеры двух государств — Ильхам Алиев и Никол Пашинян — обсудят сложившуюся ситуацию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В течение суток после обострения ситуации в Нагорном Карабахе, предположительно, погибли свыше 700 военнослужащих с обеих сторон конфликта. Об этом следует из заявлений министерств обороны Азербайджана и Армении.

Как сообщили в азербайджанском военном ведомстве, в результате боёв армянская армия потеряла около 550 солдат, 22 бронемашины, 15 зенитно-ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что азербайджанская сторона потеряла порядка 200 военнослужащих, 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников.

В своём посте на Facebook он также сообщил, что в ночь на 28 сентября боевые действия не прекращались.

«Наши вооружённые силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся артиллерийские дуэли», — написал он.

В то же время в Минобороны Азербайджана предупредили, что «примут адекватные меры» в связи с обстрелом армянскими военными города Тертер.

Добавим, что оба государства отвергают данные об ущербе, нанесённом противником. Согласно утверждениям Еревана, их потери в ходе воскресных столкновений: 16 военных, ещё 100 человек пострадали. В Баку заявляют о 19 пострадавших мирных жителях в результате артобстрелов с армянской стороны.

В свою очередь, Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики сообщило, что на линии соприкосновения погиб уже 31 военнослужащий.

Утром в воскресенье, 27 сентября, стало известно о возобновившихся вооружённых столкновениях между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. При этом обе стороны конфликта обвинили в нарастании напряжённости друг друга. В Баку заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Ереване, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск.

В обоих государствах было принято решение о введении военного положения. В Армении также объявили о мобилизации резерва, тогда как в Азербайджане с 28 сентября установили комендантский час.

Нагорный Карабах

Напомним, что напряжённость в отношениях Армении и Азербайджана началась ещё в 1988, когда обе республики входили в состав СССР. Причина — уже бывшая Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской ССР, а также семь окружающих её районов Азербайджана, в которых проживает преимущественно армянское население.

С 1991 по 1994 года на этих территориях происходил масштабный вооружённый конфликт, результатом которого стало создание непризнанной Баку Нагорно-Карабахской республики. При этом Ереван оказывает НКР поддержку, в том числе на дипломатической арене. На протяжении последних десятилетий на линии соприкосновения сторон происходят стычки и обоюдные обстрелы. Ранее, в июле этого года вновь произошли крупные столкновения, продолжавшиеся в течение недели.

Реакция в мире

Россия одной из первых призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в частности, провёл телефонные разговоры с коллегами из обоих государств — Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

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Кроме того, президент Владимир Путин выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений.

«Сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорилось в сообщении Кремля.

Соединённые Штаты Америки «пристально следят» за событиями в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе брифинга сообщил президент США Дональд Трамп.

«В этом регионе у нас (со многими. — RT) хорошие отношения... Мы посмотрим, можем ли мы это остановить», — сказал глава Белого дома.

Его соперник на предстоящих 3 ноября президентских выборах — кандидат от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что события в Нагорном Карабахе могут перерасти в более масштабный конфликт в регионе.

«Я глубоко озабочен началом боевых действий в Нагорном Карабахе и призываю к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении бывшего вице-президента США.

О необходимости незамедлительного прекращения огня, снижении напряжённости и возвращения к переговорам также заявили в аппарате генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. По словам его официального представителя Стефана Дюжжарики, генсек ООН намерен провести телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Помимо этого, в Совете Безопасности ООН в ближайшие дни может пройти заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Проведение соответствующих консультаций инициирует Эстония, заявил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.