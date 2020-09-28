«Нужно прекратить военные действия»: как развивается ситуация с обострением в районе Нагорного Карабаха

В Армении и Азербайджане после нового обострения в районе Нагорного Карабаха введено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. На этом фоне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений и заявил, что главное сейчас — прекращение огня.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Разговор состоялся по инициативе Еревана, информирует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений.

«Сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — приводит содержание разговора пресс-служба Кремля.

Напомним, утром 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. Баку заявляет о «военной провокации» с армянской стороны. Ереван, в свою очередь, сообщает о «начале наступления» азербайджанских войск.

Этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе, который в годы существования Советского Союза был районом с преимущественно армянским населением в составе Азербайджанской ССР, начал обостряться в 1987 году. В период с 1991 по 1994 год в регионе шли активные боевые действия. Конфликт пока остаётся неразрешённым, а территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР и нескольких прилегающих районов Азербайджана контролируется властями самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Периодически на линии соприкосновения происходят боестолкновения.

27 сентября МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и начать диалог. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, а также с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Вскоре стало известно, что парламент Азербайджана на экстренном заседании также принял решение о введении военного положения. Соответствующий указ позднее подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, в ряде городов и регионов с 28 сентября вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 (20:00 мск) до 06:00 (05:00 мск).

Между тем представитель Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу заявил, что введение военного положения не означает всеобщей мобилизации.

Обе стороны также заявили о потерях. По информации Еревана, в ходе воскресных столкновений погибли 16 армянских военных, ещё 100 человек пострадали. По утверждению Баку, в результате артобстрелов с армянской стороны пострадали 19 мирных жителей.

Между тем в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что атакам азербайджанских войск подверглись свыше 50 населённых пунктов. Об этом заявил омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян.

По его словам, ущерб нанесён сотням объектов недвижимости, инфраструктуре, линиям электропередачи, газопроводам, водоводам и автомобилям. Бегларян призвал международное сообщество дать оценку этим событиям и подчеркнул, что дальнейшее продолжение боевых действий может привести к гуманитарной катастрофе.

Кадры военных действий на линии соприкосновения Армении и Азербайджана

Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Армению и Азербайджан прекратить вооружённые столкновения в районе Нагорного Карабаха. Боррель отметил, что провёл беседы с главами МИД Армении и Азербайджана, подчеркнув важность немедленного прекращения огня.

Наряду с этим в ЕС заявили, что «военного решения конфликта не существует», и призвали стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, к скорейшему прекращению огня призвал действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«Я призываю всех причастных немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число убитых в конфликте не выросло ещё больше», — сказал он.

В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил применение силы и призвал стороны «без промедления вернуться к конструктивным переговорам». Об этом сообщил представитель главы организации Стефан Дюжаррик, добавив, что Гутерреш собирается провести переговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.