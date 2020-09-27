Председатель ОБСЕ призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к возвращению к режиму прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Я призываю всех причастных немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число убитых в конфликте не выросло ещё больше», — сказал он.

По словам председателя ОБСЕ, его представитель Анджей Каспшин находится в контакте с представителями сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.