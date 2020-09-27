Боррель призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал силы Армении и Азербайджана прекратить вооружённые столкновения в районе Нагорного Карабаха.

«Я поговорил с министрами Армении и Азербайджана и подчеркнул важность немедленного прекращения огня», — написал он в своём Twitter.

В ЕС подчеркнули, что «военного решения конфликта не существует», и призвали стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее парламент Азербайджана на экстренном заседании принял решение о введении военного положения и комендантского часа в некоторых регионах республики.

Правительство Армении также ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных разговоров с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и призвал к скорейшему прекращению огня.

Подробнее по теме — в материале RT.