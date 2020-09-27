Папа Римский призвал к миру на Кавказе

Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта с призывом сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — приводит ТАСС его слова.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости скорейшего прекращения огня.