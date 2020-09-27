«Идут обстрелы, поступают сведения о потерях»: что известно о возобновлении столкновений между Арменией и Азербайджаном

В районе Нагорного Карабаха возобновились вооружённые столкновения между силами Армении и Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации напряжённости. Баку заявляет о «военной провокации» с армянской стороны. Ереван, в свою очередь, сообщает о «начале наступления» азербайджанских войск. МИД России призвал обе стороны прекратить боевые действия и начать диалог. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своими коллегами в Армении и Азербайджане.

Между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Утром 27 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили, что Вооружённые силы Армении обстреляли из миномётов и крупнокалиберного оружия населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Позднее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что город Степанакерт подвергся артобстрелу.

«Все приграничные населённые пункты, а также столица Степанакерт обстреливаются. Под прицелом все гражданские объекты. Обстрел ведётся из систем «Град», — приводит Интерфакс слова Погосяна.

По данным офиса защитника прав человека Нагорно-Карабахской республики, в результате обстрела есть жертвы среди гражданского населения: как минимум два человека погибли, более 50 ранены.

Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» после того, как ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в «начале наступления» в направлении Карабаха.

На фоне сложившейся ситуации в Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию резерва. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу: призываю явиться в военные комиссариаты», — написал он в Facebook.

После объявления в Армении всеобщей мобилизации в Ереване на площади Республики собираются первые добровольцы

Кроме того, в Ереване утверждают, что Азербайджан также обстрелял территорию Армении. Такое заявление сделал представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян.

«В ходе ракетно-артиллерийских операций против Арцаха (самоназвание Карабаха. — RT) были нанесены удары и в направлении Вардениса (город в Армении недалеко от границы с Азербайджаном. — RT)», — цитирует Ованнисяна РИА Новости.

Позднее Пашинян обратился к нации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. По его словам, «авторитарный режим (президента Азербайджана Ильхама. — RT) Алиева» объявил войну армянскому народу. Премьер Армении также призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию, поскольку она «может иметь необратимые последствия, выйти из границ региона и угрожать международному миру и стабильности».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, обратился к азербайджанской нации. Он обвинил Ереван в совершении «очередной военной провокации» и отметил, что Баку лишь «защищает территориальную целостность».

Кроме того, Алиев заявил, что «оккупация азербайджанских земель входит в планы Армении», а обострением ситуации в Нагорном Карабахе Ереван пытается «отвлечь внимание населения страны от очень серьёзных социальных, экономических проблем».

Международная реакция

МИД России призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и перейти к диалогу.

«Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также указали, что «вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы». Кроме того, поступают сведения о потерях.

В этой связи глава МИД России Сергей Лавров провёл несколько телефонных разговоров с главами зарубежных дипломатических ведомств. Министр иностранных дел РФ пообщался с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, а также с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Согласно комментарию на сайте российского внешнеполитического ведомства, в ходе этих двух бесед Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения и поступающей информацией о погибших и раненых.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», — говорится в сообщении российского МИД по итогам переговоров Лаврова и Мнацаканяна.

Позднее российский министр побеседовал с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе и особо отметили необходимость скорейшей нормализации ситуации.

«Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших», — сообщил российский МИД по итогам беседы дипломатов.

Вместе с тем турецкая сторона позднее заявила о полной поддержке Азербайджана по ситуации с Нагорным Карабахом.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает стороны в Нагорном Карабахе к деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня.

Напомним, этно-политический конфликт в Нагорном Карабахе, который в годы существования СССР являлся регионом с преимущественно армянским населением в составе Азербайджанской республики, начал обостряться в 1987 году.

После распада СССР с 1991 по 1994 год велись активные боевые действия. В них участвовали добровольцы самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, а также армии Армении и Азербайджана.

В настоящее время территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР и нескольких прилегающих районов Азербайджана контролируется властями самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несмотря на замороженный статус конфликта, на линии соприкосновения периодически происходят столкновения.

Последний такой инцидент произошёл в июле 2020 года. По мнению Баку, в середине месяца подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции военных Азербайджана. Армения, в свою очередь, заявила о пресечении «попытки диверсионного проникновения» на армяно-азербайджанской границе.