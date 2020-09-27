В ОДКБ оценили обострение ситуации в нагорнокарабахском конфликте

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — приводит ТАСС его слова.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.

Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение.

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.