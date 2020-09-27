В ОДКБ оценили обострение ситуации в нагорнокарабахском конфликте

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
В ОДКБ оценили обострение ситуации в нагорнокарабахском конфликте
  • © РИА Новости / Р. Мангасарян

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — приводит ТАСС его слова.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.

Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить