В ОДКБ оценили обострение ситуации в нагорнокарабахском конфликте
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«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — приводит ТАСС его слова.
27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия.
Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение.
МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.