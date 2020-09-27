Эстония намерена инициировать консультации в СБ ООН по Карабаху

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Эстония инициирует консультации в СБ ООН в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Эстония намерена инициировать консультации в СБ ООН по Карабаху
  • Reuters

«Обстановка в районе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство... Эстония в качестве члена Совета Безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН», — цитирует его газета Postimees.

Рейнсалу призвал стороны к немедленному прекращению военных действий и началу мирного урегулирования ситуации.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал силы Армении и Азербайджана прекратить вооружённые столкновения в районе Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора также обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения.

Такое же решение приняло правительство Армении.

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