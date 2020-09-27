Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за военного положения
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Об этом сообщается на сайте ереванского клуба «Урарту» со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).
«Мы получили письмо от департамента организации соревнований ФФА, в котором сказано, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой организации, перенесены», — говорится в заявлении.
27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.