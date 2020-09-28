МИД Франции призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе

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Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж вместе с российскими и американскими партнёрами выступает за урегулирование нагорнокарабахского конфликта.
МИД Франции призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе
  • Reuters

В Париже выразили глубокую обеспокоенность продолжающимися столкновениями в Нагорном Карабахе, а также в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения.

«Франция призывает к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу», — заявили во французском МИД.

В сообщении говорится, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, «вместе со своими российскими и американскими партнёрами подтверждает приверженность достижению согласованного и прочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта в соответствии с международным правом».

Ранее в Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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