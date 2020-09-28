Госдума 29 сентября рассмотрит заявление по Нагорному Карабаху

Заявление Госдумы по Нагорному Карабаху планируется рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 29 сентября, следует из проекта решения комитета по делам СНГ Госдумы.

РИА Новости