Госдума 29 сентября рассмотрит заявление по Нагорному Карабаху

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Заявление Госдумы по Нагорному Карабаху планируется рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 29 сентября, следует из проекта решения комитета по делам СНГ Госдумы.
Госдума 29 сентября рассмотрит заявление по Нагорному Карабаху
  • РИА Новости

«Включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной думы 29 сентября 2020 года», — приводит РИА Новости текст решения комитета.

Уточняется, что в проекте заявления российские парламентарии призывают стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорному процессу.

Также заявляется о готовности оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

Ранее МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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