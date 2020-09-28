Госдума 29 сентября рассмотрит заявление по Нагорному Карабаху
- РИА Новости
«Включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной думы 29 сентября 2020 года», — приводит РИА Новости текст решения комитета.
Уточняется, что в проекте заявления российские парламентарии призывают стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорному процессу.
Также заявляется о готовности оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.
Ранее МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.