Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха

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Настало время завершить кризис, который начался «с армянской оккупации» Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха
  • Reuters

«Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, незамедлительное освобождение Арменией «земель Азербайджана» откроет путь для мира и стабильности в регионе.

«Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха», — приводятся слова Эрдогана. 

Ранее в ЕС призвали избегать иностранного вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе. 

Как отмечали в Кремле, боевые действия в регионе должны быть незамедлительно прекращены

27 сентября в Анкаре заявили, что поддерживают Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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