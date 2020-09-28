Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха

Настало время завершить кризис, который начался «с армянской оккупации» Нагорного Карабаха. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, незамедлительное освобождение Арменией «земель Азербайджана» откроет путь для мира и стабильности в регионе.

«Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха», — приводятся слова Эрдогана.

Ранее в ЕС призвали избегать иностранного вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как отмечали в Кремле, боевые действия в регионе должны быть незамедлительно прекращены.

27 сентября в Анкаре заявили, что поддерживают Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.

Подробнее о ситуации — в материале RT.