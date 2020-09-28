Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха
- Reuters
«Терпению Азербайджана пришёл конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Anadolu главу государства.
По его словам, незамедлительное освобождение Арменией «земель Азербайджана» откроет путь для мира и стабильности в регионе.
#Турция#Азербайджан#Армения#Карабах#Karabakhpic.twitter.com/KzapboLmT2— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) September 28, 2020
«Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха», — приводятся слова Эрдогана.
Ранее в ЕС призвали избегать иностранного вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе.
Как отмечали в Кремле, боевые действия в регионе должны быть незамедлительно прекращены.
27 сентября в Анкаре заявили, что поддерживают Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.
Подробнее о ситуации — в материале RT.