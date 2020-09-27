Турция заявила о поддержке Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте

Министерство иностранных дел Турции заявило, что поддерживает Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.

«Анкара решительно и всецело поддерживает позицию Баку. Турция окажет Азербайджану помощь в том виде, в котором нуждается азербайджанская сторона», — приводит Anadolu слова представителя турецкого МИД.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявило, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили военное положение. Так же поступили в Армении.