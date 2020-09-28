В Армении заявили об уничтожении бронетехники ВС Азербайджана

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские вооружённые силы в ходе столкновения с военными Азербайджана уничтожили десять единиц бронетехники.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

По её словам, подразделения Азербайджана предприняли танковое наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Степанян заявила, что в результате столкновения с танковыми и противотанковыми подразделениями Вооружённых сил Армении азербайджанская сторона потеряла десять единиц бронетехники.

В свою очередь, начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхли заявил, что армянские вооружённые силы обстреляли населённые пункты в Геранбойском районе Азербайджана.

«Противник подверг обстрелу сёла Юхары Агджакенд и Гарамусалы Геранбойского района. Объектам гражданской инфраструктуры не был нанесён серьёзный урон», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, среди жителей сёл жертв нет. Он добавил, что подразделения армии Азербайджана принимают ответные меры.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.