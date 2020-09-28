В Армении запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

Армения вводит запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без письменного разрешения территориальных военных комиссариатов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский составы до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — приводит сообщение ТАСС.

В Комитете гражданской авиации республики пояснили Sputnik Армения, что мужчины старше 18 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

27 сентября правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о введении военного положения в республике.