В ПАСЕ призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

«Мы крайне обеспокоены в связи с началом боевых действий между Арменией и Азербайджаном, которые ставят под угрозу региональную стабильность», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

В организации призывают обе стороны немедленно прекратить боевые действия, разрядить ситуацию и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

Подчёркивается, что другим государствам — членам Совета Европы следует воздерживаться от любых действий или выступлений, которые могут способствовать усилению напряжённости и нестабильности.

Ранее в Кремле также призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.