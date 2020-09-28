В ПАСЕ призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.
В ПАСЕ призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«Мы крайне обеспокоены в связи с началом боевых действий между Арменией и Азербайджаном, которые ставят под угрозу региональную стабильность», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

В организации призывают обе стороны немедленно прекратить боевые действия, разрядить ситуацию и вернуться за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

Подчёркивается, что другим государствам — членам Совета Европы следует воздерживаться от любых действий или выступлений, которые могут способствовать усилению напряжённости и нестабильности.

Ранее в Кремле также призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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