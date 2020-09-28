Осеннее ослабление: курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
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В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля. Последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в начале 2016 года.
Официальный курс валют Центробанка на 29 сентября установлен на уровне 78,67 рубля за доллар и 91,48 рубля за евро.
«Резкое ослабление рубля началось после объявления Азербайджаном частичной мобилизации. Военное обострение между Азербайджаном и Арменией стало новым фактором риска для российской валюты», — рассказал RT ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
В воскресенье, 27 сентября, стало известно о возобновившихся вооружённых столкновениях между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили в нарастании напряжённости друг друга. После этого в обоих государствах было принято решение о введении военного положения, что негативно отразилось на настроениях инвесторов.
Помимо этого, игроков валютного рынка по-прежнему настораживает политическая нестабильность в Белоруссии, а также возможность усиления санкционного давления. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
«Инвесторы опасаются введения новых санкций в связи с делом Алексея Навального. Предложения ввести ограничения против России всё чаще раздаются не только из США в связи с приближение президентских выборов, но и со стороны руководства ЕС», — отметил Деев.
Между тем в ближайшее время в отношении России вряд ли будут введены существенные санкции. Такую точку зрения в эксклюзивном интервью RT выразил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
«Надеюсь, мы не перейдём к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание — так же, как это было в последнее время. Ведь в конечном счёте от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнёры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить», — пояснил Кудрин.
Как отмечают эксперты, дополнительное давление на российскую валюту оказало резкое снижение мировых цен на нефть. Так, на торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась почти на 1% — до $42 за баррель.
По словам Артёма Деева, рост числа заболевших коронавирусом в мире рискует обернуться введением новых карантинных ограничений в ряде стран. На этом фоне инвесторы опасаются, что глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться гораздо медленнее, чем ожидалось ранее.
Впрочем, как полагает Алексей Кудрин, даже в условиях второй волны коронавируса стоимость нефти не опустится ниже $40 за баррель.
«Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до $20 за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — отметил глава Счётной палаты.
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По словам специалистов, ослабление рубля по-прежнему сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,2 трлн рублей.
Более того, инвесторы положительно оценивают стабильность макроэкономических показателей России, что также оказывает поддержку рублю. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
«В пользу рубля играет рекордный объём золотовалютных резервов страны — порядка $591 млрд, а также один из самых низких в мире показателей госдолга — порядка 12%», — пояснил эксперт.
По словам Артёма Деева, положительное влияние на российскую валюту также оказывает налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.
В то же время опрошенные RT специалисты по-разному оценивают перспективы нацвалюты в ближайшее время. По прогнозу Деева, в случае обострения геополитических факторов курсы доллара и евро могут подняться выше 80 и 93 рублей соответственно. При этом Михаил Зельцер считает, что для подобного ослабления российской валюты нет фундаментальных причин.
«Потенциал среднесрочного ослабления рубля уже исчерпан. При стабилизации геополитической ситуации нацвалюта вернётся к своим фундаментальным оценкам и способна укрепиться до 76 рублей за доллар», — пояснил Зельцер.
Похожей оценки придерживается и Олег Богданов. По его словам, в настоящий момент обстановка на мировых рынках «не предполагает какого-то катастрофического сценария». В результате в IV квартале года курс доллара способен вернуться в диапазон 73—75 рублей, уверен аналитик.