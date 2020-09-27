Сокращение численности митингующих и предупреждение от МВД: как прошла очередная акция протеста в Белоруссии

В Минске состоялась очередная акция протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии. Как рассказали корреспонденты RT с места событий, численность демонстрантов существенно снизилась по сравнению с предыдущими митингами. По данным МВД, в ходе воскресных акций задержаны как минимум 200 человек. Тем временем в МИД республики указали на попытки ряда западных государств ввергнуть Белоруссию «в хаос» и навязать «цветную революцию».

В Минске прошла новая акция протеста недовольных результатами президентских выборов в республике. Эта первая воскресная демонстрация после инаугурации главы государства Александра Лукашенко.

Как отмечают корреспонденты RT, людей, пришедших на сегодняшнюю акцию протеста, было меньше, чем на предыдущих воскресных митингах.

Так, работающий в Минске Игорь Жданов рассказал, что у стелы «Минск — город-герой», где был назначен сбор, появились немногочисленные протестующие.

«Около 500 человек, может быть, сейчас внизу, и это просто какие-то копейки по сравнению с тем, что было три недели назад», — сказал корреспондент RT.

Константин Придыбайло, в свою очередь, отметил, что текущая акция протеста была заявлена как «народная инаугурация» экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Напомним, что 23 сентября состоялась инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Польские Telegram-каналы призывали идти с портретами Светланы Тихановской — якобы «давайте покажем, что Света — наш президент». Но с моей точки плакатов точно не видно. Да ещё и дождь начинается», — сказал корреспондент RT, также отметив, что численность протестующих невелика.

По информации РИА Новости, МВД Белоруссии обратилось к собравшимся на акцию протеста в столице, предупредив о незаконности этого мероприятия и о возможности применения сотрудниками МВД силы. Ведомство также призвало протестующих «проявить благоразумие и разойтись».

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По данным Министерства внутренних дел Белоруссии, в воскресенье за участие в протестных мероприятиях задержаны как минимум 200 человек. По итогам предшествующей субботней акции протеста задержаны 150 человек, заявили ранее в МВД республики.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства в субботу.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей.

После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. Первые демонстрации сопровождались столкновениями манифестантов с полицией, однако позднее акции стали проходить более мирно, а их численность начала снижаться.

Тем временем в Белоруссии заявили, что некоторые западные соседи республики пытаются ввергнуть её в хаос и отбросить её назад в развитии. Такую точку зрения накануне высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам «цветную революцию» мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — цитирует ТАСС Макея.

Глава белорусского МИД также высказался об эффекте санкций в отношении республики, возможность введения которых рассматривает ряд западных государств. По его словам, подобные меры будут иметь обратный эффект.

«Призываем наших партнёров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — сказал глава белорусского МИД.

Он также уточнил, что заявления со стороны ряда западных соседей — это попытки ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Белоруссию в её развитии на многие годы назад.

По словам Владимира Макея, будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога.

Отметим, что о ситуации в Белоруссии высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста.

«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche.

В ответ на это Лукашенко посоветовал президенту Франции «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними проблемами. Белорусский лидер также напомнил о массовых протестах «жёлтых жилетов» и отметил, что Макрон, если следовать логике самого главы Пятой республики, должен был уйти в отставку ещё два года назад.