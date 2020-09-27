В Минске закрыли семь станций метро

В Минском метрополитене закрыли семь станций метро на фоне запланированной воскресной акции протеста в столице Белоруссии.

«В 13:10 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская». Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в Telegam-канале минского метрополитена.

Метрополитен принёс извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько человек перед началом акции оппозиции.