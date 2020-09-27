В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько человек перед началом запланированной несанкционированной акции оппозиции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила Ганусевич.

По данным РИА Новости, в Минске ОМОН перекрыл проспект Победителей и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в Минске 27 сентября будет ограничено движение транспорта во избежание «чрезвычайных происшествий».