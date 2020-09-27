МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске

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МВД Белоруссии сообщило, что в Минске 27 сентября будет ограничено движение транспорта во избежание «чрезвычайных происшествий».
МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы белорусского МВД.

«Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве рекомендовали гражданам не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, напомнив, что за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее в ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста.

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