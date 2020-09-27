МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске
- Reuters
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы белорусского МВД.
«Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — заявили в министерстве.
Также в ведомстве рекомендовали гражданам не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, напомнив, что за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее в ГУВД Минска заявили о задержании десятков человек на акции протеста.