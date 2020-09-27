Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны
- Reuters
«Призываем наших партнёров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — цитирует РИА Новости Макея.
Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога.
Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.