Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны

Санкции и ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Призываем наших партнёров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом», — цитирует РИА Новости Макея.

Министр уточнил, что будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога.

Ранее в МИД Белоруссии заявили о готовности вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.