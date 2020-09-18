Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.
Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Естественно, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — приводит Интерфакс слова Макея.

Он отметил, что 21 сентября министры иностранных дел стран — членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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