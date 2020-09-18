США и ЕС рассчитывают вместе объявить о санкциях против Белоруссии
- Reuters
«Наше намерение заключается в том, чтобы сделать скоординированное заявление в начале или середине следующей недели», — приводит его слова ТАСС.
Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон и европейские партнёры изучают возможность введения жёстких санкционных мер против Минска.
В начале сентября министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек рассказал, что первоначально в санкционный список входили 20 лиц, «ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста». Он не исключил, что список будет расширен.