Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.
Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября
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«Считаю, что санкции ЕС (против представителей белорусских властей) вступят в силу не позже 21 сентября», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «первоначально в санкционный список входили 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста».

«Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — отметил министр.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста 6 сентября задержаны сотни человек.

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