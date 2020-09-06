Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.

«Считаю, что санкции ЕС (против представителей белорусских властей) вступят в силу не позже 21 сентября», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «первоначально в санкционный список входили 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста».

«Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — отметил министр.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста 6 сентября задержаны сотни человек.