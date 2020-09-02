Помпео: США и ЕС могут ввести жёсткие санкции против Белоруссии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и их европейские партнёры изучают возможность введения жёстких санкций в связи с ситуацией в Белоруссии.
Помпео: США и ЕС могут ввести жёсткие санкции против Белоруссии
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом Помпео заявил на брифинге.

«Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнёрами и вместе рассматриваем возможность введения серьёзных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям», — сказал он.

Вместе с этим госсекретарь добавил, что американская сторона требует немедленного прекращения применения насилия против протестующих и освобождения «всех, кто был несправедливо задержан».

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы». 

Кроме того, США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».

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