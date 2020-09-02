Помпео: США и ЕС могут ввести жёсткие санкции против Белоруссии
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом Помпео заявил на брифинге.
«Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнёрами и вместе рассматриваем возможность введения серьёзных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям», — сказал он.
Вместе с этим госсекретарь добавил, что американская сторона требует немедленного прекращения применения насилия против протестующих и освобождения «всех, кто был несправедливо задержан».
Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
Кроме того, США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».