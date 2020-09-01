Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

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Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
  • Reuters

Как рассказал собеседник агентства, первый замгоссекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве дал ясно понять, что «в американо-российских отношениях будут последствия, если россияне открыто силовыми методами вмешаются в дела Белоруссии».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».

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