Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
- Reuters
Как рассказал собеседник агентства, первый замгоссекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве дал ясно понять, что «в американо-российских отношениях будут последствия, если россияне открыто силовыми методами вмешаются в дела Белоруссии».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».