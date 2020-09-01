США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.
Как уточняется, в настоящее время ведомство работает вместе с казначейством по вопросу санкций.
Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии. В нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Он назвал это неприемлемым и призвал дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы.