В МИД Белоруссии заявили о готовности списка ответных санкций

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вводить ответные санкции в случае принятия каких-либо ограничений против белорусской стороны Европейским союзом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС», — сказал он.

Отдельно глава МИД Белоруссии добавил, что Минск может также пересмотреть своё участие «в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Белоруссии будет лишена смысла».

Соответствующее заявление министра содержится в стенограмме его подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН.

Ранее Макей заявлял, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.

18 сентября сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.