Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США
- Reuters
«Сегодня Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов», — говорится в Telegram-канале Тихановской.
Отмечается, что бывший кандидат в президенты поблагодарила США «за твёрдую и последовательную позицию в отношении режима Лукашенко».
Ранее Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции за насилие в стране.
Как заявлял директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Тихановская находится под «плотной опекой США», как и другие оппозиционные активисты, которых «раскручивают в качестве народных лидеров».