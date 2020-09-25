Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

«Сегодня Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов», — говорится в Telegram-канале Тихановской.

Отмечается, что бывший кандидат в президенты поблагодарила США «за твёрдую и последовательную позицию в отношении режима Лукашенко».

Ранее Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции за насилие в стране.

Как заявлял директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Тихановская находится под «плотной опекой США», как и другие оппозиционные активисты, которых «раскручивают в качестве народных лидеров».