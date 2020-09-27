Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

Короткая ссылка
Некоторые западные соседи Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
  • Reuters

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — цитирует ТАСС Макея.

Он уточнил, что заявления со стороны ряда западных соседей являются попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Белоруссию в её развитии на многие годы назад.

По словам Владимира Макея, будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога.

Ранее сообщалось, что США и ЕС рассчитывают вместе объявить о санкциях против Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить