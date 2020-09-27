Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
- Reuters
«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — цитирует ТАСС Макея.
Он уточнил, что заявления со стороны ряда западных соседей являются попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Белоруссию в её развитии на многие годы назад.
По словам Владимира Макея, будущее Белоруссии будет решаться её народом путём цивилизованного диалога.
Ранее сообщалось, что США и ЕС рассчитывают вместе объявить о санкциях против Белоруссии.