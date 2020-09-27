В Гомеле против участников протестов применили слезоточивый газ

В белорусском Гомеле сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в отношении участников несанкционированной акции протеста.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Гомельского облисполкома.

Отмечается, что оружие в отношении протестующих не применялось.

«Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света», — заявили в ГУВД.

По данным пресс-службы, также сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, потому что «некоторые люди вели себя неадекватно».

Ранее в Минске были проведены задержания перед запланированной несанкционированной акцией оппозиции.