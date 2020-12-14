Продовольственный баланс: правительство России приняло меры по сдерживанию цен на продукты питания

В понедельник, 14 декабря, правительство России утвердило ряд мер для сдерживания цен на продовольствие. В частности, до 20 декабря будут заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла. Помимо этого, Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна, а также предоставить финансовую поддержку хлебопекарным предприятиям. Как инициативы властей могут повлиять на стоимость продуктов — в материале RT.

Российские власти приняли меры для сдерживания роста потребительских цен на социально значимые товары — сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом в понедельник, 14 декабря, рассказа глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства.

«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года», — заявил министр.

По его словам, заключение соглашений приведёт к удешевлению сахара и подсолнечного масла уже до конца 2020 года. При этом в правительстве озвучили и ряд дополнительных инициатив для стабилизации цен в 2021-м.

Так, производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки. Помимо этого, планируется значительно нарастить посевные площади сельскохозяйственной культуры — с 924 тыс. до 1,05 млн га.

«По нашим прогнозам, это позволит увеличить объём сахарной свёклы на 6,5 млн т в сравнении с текущим годом. Таким образом, ожидаемый урожай — свыше 40 млн т, и это позволит обеспечить производство как минимум 6 млн т сахара даже при самой низкой урожайности с учётом потребности 5,9 млн», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По оценкам правительства, общий объём поддержки отрасли составит 2 млрд рублей. При этом, как ожидают в Минсельхозе, в результате принятых мер цены производителей на сахар должны будут опуститься до 36 рублей за килограмм, а розничные — до 46 рублей за килограмм.

«В случае, если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются», — добавил Патрушев.

Для стабилизации цен на подсолнечное масло в России с января 2021 года будет введена вывозная пошлина на семена подсолнечника в размере 30%, но не менее €165 за т. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.

По прогнозу Минсельхоза, предложенные инициативы позволят снизить цены производителей на подсолнечное масло до 95 рублей за литр, а розничные — до 110 рублей. Впрочем, если товар не подешевеет до 21 декабря 2020 года, власти дополнительно одобрят введение пошлины на экспорт подсолнечного масла.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Хлебопекарным предприятиям власти будут компенсировать часть затрат на приобретение муки. Всего на эти цели планируется направить 3 млрд рублей. Более того, ещё 4,2 млрд рублей правительство выделит мукомольным предприятиям на закупку продовольственной пшеницы.

Одновременно планируется ввести механизм квотирования экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. На этот же период вводится вывозная пошлина на пшеницу в размере €25 за т.

«Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года», — заявил Дмитрий Патрушев.

Также Минэкономразвития предложило в три раза снизить планку колебаний цен на социально значимые товары. Как отметил Максим Решетников, в настоящий момент в России действует постановление правительства, которое было принято ещё в 2008 году и позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов.

«Планка колебания цен установлена в 30%. Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно — планку предлагается серьёзно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен», — подчеркнул Решетников.

Жёсткий разговор

По итогам совещания глава правительства Михаил Мишустин призвал и дальше отслеживать ситуацию с ценами на всех стадиях — от производства до торговых сетей. При этом премьер-министр подчеркнул, что принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали.

«В этом смысле мы должны сделать всё для создания такой системы и реагирования. Важно, что у нас все соответствующие инструменты для этого есть», — добавил Мишустин.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты и потребовал в течение недели принять меры для решения проблемы. Во время встречи с членами правительства глава государства призвал «не рассказывать сказки» о сложившейся ситуации и обратил внимание на то, что реальные располагаемые доходы населения упали на 4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%.

Помимо этого, российский лидер также отметил удорожание растительного масла (на 23,8%), зерновых (на 19,9%), муки (на 13%), макаронных (на 10,5%) и хлебобулочных (на 6%) изделий. Президент назвал такое положение дел недопустимым и обратил внимание на то, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с коронавирусом.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас «рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством». В результате глава государства потребовал от правительства «внимательнее относиться к таким вещам».

Ценовой возврат

Резкое удорожание сахара в России произошло на фоне чрезмерно низкой цены товара в 2019 году. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В 2019 году в России было собрано рекордное количество сахарной свёклы, что привело к затовариванию рынка. В итоге производители были вынуждены в условиях конкуренции снижать цены и продавать сахар фактически себе в убыток. В 2020 году аграрии сократили посевные площади сахарной свёклы на 17% для корректировки предложения на рынке. Одновременно снизился общий урожай корнеплода, что привело к уменьшению объёмов сырья, пригодных для производства сахара. В результате цены резко выросли», — объяснил Остапкович.

РИА Новости

© Максим Блинов

Отчасти удорожание социально значимых продуктов связано и с общим ростом мировых цен на эти товары. Об этом в интервью RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Сахар и пшеница, а также семена подсолнечника — это сырьё, которое торгуется на бирже. Поэтому производители ориентируются на мировые цены. Последние годы наша страна активно наращивает политику экспорта агропромышленного комплекса, а экспорт зависит от мировых цен. Соответственно, и аграриям выгодней продавать продукцию по общемировой стоимости», — пояснил Березнюк.

По мнению Георгия Остапковича, одобренные действия властей позволят стабилизировать стоимость продуктовой корзины для граждан и тем самым помогут россиянам «спокойнее пережить непростой период». Как полагает эксперт, в ближайшее время цены на сахар и подсолнечное масло могут вернуться к прошлогодним показателям.

Специалист также подчеркнул, что хлеб выступает ключевым продуктом питания для россиян и его удорожание болезненно воспринимается населением. На этом фоне финансовая поддержка производителей хлебопекарной продукции сыграет значительную роль в нормализации цен.

«Средства позволят предпринимателям увеличить свои объёмы производства товара, что приведёт к росту конкуренции на рынке и, как следствие, снижению цен на товары в рознице», — отметил Остапкович.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Помимо этого, в пользу снижения цен на социально значимые товары может сыграть и наметившееся укрепление рубля, считает управляющий директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов. Отметим, что российская валюта уверенно дорожает с начала ноября. Так, за последние полтора месяца курс доллара на Московской бирже опустился с уровня 80—81 до 72—73 рублей, а курс евро — с 93—94 до 88—89 рублей.

«Цены могут снизиться и в связи с изменением внешней конъюнктуры в результате укрепления рубля. Цены на сахар в опте уже снижаются несколько недель в силу этих же факторов. Соответственно, в недалёком будущем мы бы увидели стабилизацию, а то и проседание розничных цен», — заключил Сизов.