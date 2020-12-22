Без лишних колебаний: как в 2020 году изменились цены на топливо в России

По словам вице-премьера Александра Новака, с начала 2020 года цены на дизельное топливо в России выросли лишь на 1,7%. При этом, согласно оценке Росстата, бензин в стране подорожал в среднем на 2,3—2,7%. Удержать рост стоимости топлива ниже уровня инфляции позволил специальный компенсирующий механизм, считают в правительстве. Более того, по мнению экспертов, дополнительное давление на цены оказало резкое сокращение спроса на нефтепродукты в период карантинных ограничений. Как может измениться стоимость бензина и дизельного топлива в 2021 году — в материале RT.

В 2020 году стоимость топлива в России продемонстрировала лишь незначительный рост. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

«Цены на дизельное топливо в этом году стоят на месте, и общий рост с начала года составил всего 1,7%», — рассказал Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Похожую динамику показали и цены на автомобильный бензин. Так, стоимость топлива АИ-92 в среднем по России увеличилась на 2,3% (до 43,23 рубля за литр), а цены на горючее АИ-95 поднялись на 2,7% (до 46,97 рубля за литр). Об этом говорится в материалах Росстата.

Примечательно, что темпы удорожания нефтепродуктов в России оказались почти в два раза ниже уровня инфляции. По последним оценкам, с начала года общий рост потребительских цен в стране составил 4,5%.

Как отметил Александр Новак, сдержать удорожание бензина и дизеля позволил специальный компенсирующий механизм — демпфер.

Напомним, после резкого удорожания топлива в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Действие демпфера позволило замедлить удорожание бензина почти в пять раз — с 9,4% в 2018 году до 1,9% в 2019-м.

По словам Александра Новака, в дальнейшем правительство продолжит следить за тем, чтобы удорожание горючего оставалось в пределах инфляции. При этом Владимир Путин призвал не допускать «хулиганства» на рынке топлива.

«Отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там всё понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счёт, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — подчеркнул президент.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Помимо действия демпфера, в 2020 году определённое давление на стоимость нефтепродуктов оказало снижение спроса на горючее в результате пандемии коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«В апреле и мае население соблюдало режим самоизоляции, и многие ушли на дистанционную занятость. В результате гражданам не нужно было совершать такое большое количество поездок. Общественным транспортом пользовались те, чьи предприятия должны были работать даже в период карантинных ограничений, а личные поездки россияне сократили до минимума. Поэтому производители не стали так серьёзно повышать стоимость топлива, чтобы не отпугнуть покупателей», — объяснил Тузов.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в период весеннего локдауна продажи бензина в России сократились примерно на 40%. Впрочем, уже летом по мере снятия карантинных ограничений потребление нефтепродуктов в России начало восстанавливаться.

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Примечательно, что в июне оживление спроса на топливо привело к резкому удорожанию горючего на бирже. Между тем ситуация не привела к заметному изменению цен на автозаправках.

«На биржах приобретают топливо небольшие независимые компании, а основной объём продают крупнейшие производители. Поэтому получается, что биржевые цены оказывают незначительное влияние на конечные цены на АЗС», — объяснил Артём Деев.

Любопытно, что на стоимости бензина не отразился и весенний обвал нефтяных котировок. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский объясняет это особенностями ценообразования на российском рынке нефтепродуктов.

«В апреле стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 1999 года опускалась до $15,98 за баррель. Между тем этот фактор не стал поводом для снижения цен на топливо. Во многом это связано с тем, что в себестоимости бензина значительную долю занимают налоги», — пояснил Капустянский.

По мнению опрошенных RT экспертов, в 2021 году рост цен на бензин и дизельное топливо будет оставаться ниже инфляции, которая, согласно прогнозу Центробанка, составит 3,5—4%. При этом влияние на рынок нефтепродуктов по-прежнему будет оказывать ситуация с пандемией, уверен Артём Деев.

«Если будут введены новые ограничения, то по мере падения спроса на топливо производители будут сокращать и поставки на внутренний рынок. Если же вакцинация пройдёт оперативно, то спрос на топливо увеличится, но при таком раскладе рост цен уже будет сдержан демпфером», — заключил аналитик.