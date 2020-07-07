Ценовой контроль: Минэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина

Минэнерго и ФАС рекомендовали нефтяным компаниям в максимально короткий срок увеличить биржевые продажи горючего. После отмены карантинных ограничений спрос на автомобильное топливо в России резко возрос. В результате с начала лета цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько раз обновила исторический максимум. По поручению властей нефтяники должны нарастить объём предложения горючего и тем самым стабилизировать котировки на торговой площадке. Как при этом может измениться стоимость бензина на автозаправках — в материале RT.

Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сорокина.

Согласно поручению, нефтяники должны в максимально короткий срок нарастить продажи бензина и дизеля на биржевых торгах до уровня не ниже 11% и 7% от объёма производства соответственно. По мнению опрошенных RT аналитиков, такие действия компаний позволят стабилизировать ситуацию на рынке горючего.

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С начала лета цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 13% и несколько раз обновила исторический максимум. Пиковое значение было достигнуто 3 июля, когда стоимость одной тонны горючего впервые за всё время наблюдений поднималась до отметки 59,6 тыс. рублей. Сейчас котировки несколько скорректировались и находятся вблизи 58,78 тыс. рублей за тонну.

По словам экспертов, весной на фоне введения режима самоизоляции потребление топлива в России резко упало, а энергетические компании уменьшили выпуск нефтепродуктов. После отмены карантинных ограничений спрос на бензин в стране резко вырос, однако нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не успели вовремя нарастить производство. В результате на рынке временно образовался дефицит, а цены на горючее стали расти.

«Во время режима самоизоляции грузовой и пассажирский трафик сократился на 70—80%. В результате предприятия сократили выпуск нефтепродуктов, а некоторые НПЗ встали на плановые ремонты. Поэтому после снятия карантина на внутреннем рынке образовался небольшой дефицит горючего. ФАС и Минэнерго, призывая поставщиков увеличить объёмы продаж, дают возможность НПЗ компенсировать возросший спрос. Как только топлива станет больше, цены на бирже пойдут вниз», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В то же время на российских заправках летнее удорожание топлива оказалось незначительным по сравнению с биржей. По последним данным Росстата, с 1 по 29 июня средняя розничная цена литра АИ-92 в России выросла лишь на 0,66% — до 42,7 рубля, а стоимость АИ-95 прибавила 0,9% и составила 46,26 рубля за литр.

«Российские биржевые котировки ограниченно влияют на розницу. Топливо на бирже приобретают в основном некрупные владельцы АЗС, доля которых на рынке составляет примерно 10%. Основные розничные продажи ведут крупные вертикально интегрированные нефтяные компании, имеющие добычу, переработку и свои сети АЗС», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Отметим, что удорожание топлива в России началось почти одновременно с восстановлением цен на нефть после весеннего обвала. Так, с конца апреля баррель сырья российского сорта Urals подорожал более чем в два раза — с $20 до $43—44. Впрочем, как отмечают аналитики, конечные цены на горючее в России в большей степени зависят не от нефтяных котировок, а от уровня налоговой нагрузки на бизнес. Об этом RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В себестоимости бензина на нефть приходится лишь около 30%, тогда как всё остальное приходится на налоги. Именно поэтому отечественные автомобилисты практически не ощутили какого-либо позитивного эффекта от падения нефтяных цен на 70% в начале весны», — пояснил Николаев.

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В целом опрошенные RT аналитики не ожидают значительного удорожания бензина на российских заправках в ближайшее время. По словам Артёма Деева, рост цен на бензин и дизельное топливо в России будет сдержан специальным компенсирующим механизмом — демпфером.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало компенсировать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Если цены на топливо внутри страны выше экспортных, то нефтяники платят в бюджет часть прибыли. При более низких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, получают компенсацию из казны. По словам экспертов, такой механизм позволяет избежать серьёзных скачков цен на горючее в рознице.

«В текущих условиях в некоторых регионах розничные цены ещё могут вырасти на 1—2 рубля за литр. Однако в целом до конца лета стоимость бензина будет расти в пределах инфляции», — отметил в беседе с RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.