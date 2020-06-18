Горючее колебание: почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

С начала лета стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 10% и впервые за всё время наблюдений превысила 57 тыс. рублей за тонну. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок необоснованного роста биржевых котировок. Однако на российских заправках удорожание оказалось незначительным. За первые две недели июня цена АИ-95 увеличилась лишь на 0,37% — до 46,03 рубля за литр. В результате ослабления карантинных ограничений спрос на автомобильное топливо в России резко возрос. В то же время аналитики не ожидают значительного роста цен на горючее в ближайшее время. Меры властей и действующий компенсирующий механизм позволят стабилизировать стоимость бензина, считают аналитики.

В четверг, 18 июня, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Одновременно цена топлива АИ-92 на торговой площадке впервые с мая 2018 года поднялась выше 50,72 тыс. рублей за тонну.

С начала лета биржевые котировки бензина АИ-95 выросли сразу на 10%. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже объявила о мерах по недопущению необоснованного роста цен на нефтепродукты.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

По его словам, если ведомство обнаружит сговор, то виновных ждут санкции, предусмотренные «антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством».

В то же время на российских заправках удорожание топлива оказалось незначительным. По данным Росстата, с 1 по 15 июня средняя розничная цена литра АИ-92 в России выросла лишь на 0,3% — до 42,55 рубля, а стоимость АИ-95 прибавила 0,37% и составила 46,03 рубля за литр.

«На бирже бензин в основном покупают небольшие независимые компании, а доля их поставок на розничный рынок не превышает 10%. Основная же часть топлива продаётся в собственных сетях АЗС крупных нефтяных компаний. Поэтому биржевые оптовые цены ограниченно влияют на розничные», — объяснил в интервью RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Как отмечают эксперты, весной на фоне введения режима самоизоляции потребление топлива в России снизилось, а энергетические компании уменьшили выпуск нефтепродуктов. После отмены карантинных ограничений спрос на бензин в стране резко вырос, однако нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пока не успели нарастить производство. В результате на рынке временно образовался дефицит, а цены на горючее стали расти.

«В апреле и мае часть НПЗ уходила на ремонт, но на тот момент в стране ещё действовал режим самоизоляции и населению с бизнесом не нужно было столько бензина. После отмены ряда карантинных ограничений передвигаться между регионами стало проще, поэтому и выросла потребность в топливе. Однако, несмотря на скачок биржевых цен, высокого роста розничной стоимости топлива в России ждать не нужно», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также по теме Топливное равновесие: как могут измениться цены на бензин в России летом Весной цены на топливо в России незначительно снизились. Эксперты объясняют это падением спроса на горючее из-за введения режима...

По рекомендации Минэнерго в июне российские нефтяные компании должны увеличить выпуск бензина на 30% по сравнению с маем (до 103 тыс. тонн в сутки) и перенаправить поставки горючего на внутренний рынок. Как заявили в министерстве, в результате предложение топлива внутри страны превысит спрос, что позволит «стабилизировать ценовую ситуацию».

Отметим, что удорожание топлива началось одновременно с восстановлением мировых цен на нефть после весеннего обвала. Так, за последний месяц стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла с $32—33 до $40—41 за баррель. Впрочем, как отмечают аналитики, конечные цены на горючее в России в большей степени зависят не от нефтяных котировок, а от уровня налоговой нагрузки на бизнес.

«В России в себестоимости топлива сама нефть имеет долю примерно в 30%, тогда как всё остальное приходится на налоги. Вот и получается, что тенденция на нефтяном рынке почти не оказывает влияния на российские цены», — пояснил в разговоре с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Защитные меры

В ближайшие месяцы рост цен на бензин и дизельное топливо в России будет сдержан специальным компенсирующим механизмом — демпфером. Об этом RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало компенсировать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

«При низких экспортных ценах на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом. Если же экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на горючее внутри страны. Такой механизм позволяет избежать серьёзных скачков цен на горючее в рознице», — пояснил Колачёв.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

По словам экспертов, удержать цены вблизи текущих уровней позволит и временный запрет властей на импорт горючего из-за рубежа. Соответствующее ограничение вступило в силу 2 июня и действует до 1 октября 2020 года. Таким образом руководство страны пытается защитить финансовое положение российских производителей.

«При резком снижении нефтяных цен в I квартале 2020 года бензин стал дешевле во многих странах. В России же демпферный механизм удерживает рынок от колебаний и не даёт ценам снизиться. Однако продажа дешёвого импортного бензина может нанести ущерб российским НПЗ. Таким образом, чтобы оставить внутренний рынок топлива за «отечественным производителем», было принято решение временно запретить импорт нефтепродуктов», — пояснил Марк Гойхман.

В целом до конца лета рост стоимости бензина в России будет оставаться ниже уровня инфляции, считают аналитики. При этом до конца года опрошенные RT эксперты также не ожидают резких скачков розничных цен на горючее.

«Летом цены на бензин могут вырасти на 2—3%. В то же время мы полагаем, что повышательная динамика топливных цен далее по году будет сохранять сдержанный формат и не превысит уровня в 3—4%», — заключил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.