«Подарок для рынка»: страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти в феврале и марте на 1,4 млн баррелей в сутки

Страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились скорректировать условия соглашения. В феврале и марте Саудовская Аравия и ещё ряд государств сократят добычу нефти более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан смогут увеличить производство сырья на 75 тыс. баррелей в день. Итоги переговоров были позитивно восприняты рынком, в результате чего стоимость нефти Brent впервые с марта 2020 года приблизилась к $54 за баррель. При этом эксперты не исключают, что до конца 2021-го котировки смогут подняться выше $60.

Во вторник, 5 января, министры энергетики стран — экспортёров нефти пересмотрели условия выполнения сделки ОПЕК+. По итогам двухдневных переговоров участники соглашения решили дополнительно сократить добычу сырья в феврале и марте более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Помимо того что мы (Саудовская Аравия. — RT) добровольно сократим добычу на 1 млн баррелей в сутки, некоторые также добровольно собираются снизить добычу на 425 тыс. баррелей в сутки в феврале и марте. При этом увеличение добычи в эти месяцы составит лишь 75 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, суммарное снижение добычи ОПЕК+ составит 1,425 млн баррелей в сутки плюс компенсации от стран-должников», — приводит ТАСС слова министра.

Согласно достигнутым договорённостям в рамках соглашения в феврале и марте производство углеводородов нарастят только две страны — Россия (на 65 тыс. баррелей в сутки) и Казахстан (на 10 тыс.). Позиция Москвы по восстановлению добычи объясняется запросом российских нефтекомпаний, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

«В перспективе нужно постепенно двигаться вперёд, к восстановлению той добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нормальному уровню — это запрос отрасли, нефтяных компаний», — объяснил Новак.

При этом, как отметил вице-премьер, решение Саудовской Аравии дополнительно снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки стало «новогодним подарком для нефтяного рынка». Такие действия позволят быстрее сократить излишки сырья в мире, уверен Новак.

«Конечно, мы считаем, что Саудовская Аравия вносит свой большой, значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках», — добавил зампред правительства.

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Напомним, страны — участницы соглашения ОПЕК+ ограничивают добычу нефти для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от новых обвалов.

С мая по июль 2020 года государства снижали производство нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем октября 2018-го. С августа по декабрь страны договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей.

С 1 января 2021 года страны — участницы ОПЕК+ дополнительно ослабили ограничения — до 7,2 млн баррелей в сутки. В результате по сравнению с декабрём нефтедобыча выросла ещё на 500 тыс. баррелей в день.

Решение участников сделки вновь уменьшить производство на 1,4 млн баррелей в день в марте и феврале было позитивно воспринято мировыми инвесторами. Так, в ходе вечерних торгов 5 января стоимость нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась почти на 5,4% — до $53,8 за баррель. Значение стало самым высоким с марта 2020 года.

Reuters

© Leonhard Foeger

Отметим, что на фоне действия сделки ОПЕК+ уже во второй половине 2020 года на глобальном рынке углеводородов образовался дефицит. Об этом свидетельствуют материалы американского Управления энергетической информации (EIA). Как полагают в организации, мировое предложение нефти будет превышать спрос на энергосырьё в течение всего 2021 года.

Как ожидается, в ближайшее время ключевым ориентиром для рынка нефти по-прежнему будет оставаться ситуация, связанная с пандемией коронавируса. В случае успешной масштабной вакцинации населения от COVID-19 восстановление глобальной экономики может ускориться, и мировой спрос на топливо вновь начнёт расти.

«Надеемся, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — пояснил Александр Новак.

Помимо этого, потребление энергосырья в мире может вырасти за счёт финансовых мер целого ряда государств по поддержке национальных экономик. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Примерно с середины I квартала 2021 года мировые экономики начнут потихоньку оживать, сработает фактор вкачанных в них денег, производствам потребуется сырьё. Суммарно до конца I квартала 2021 года баррель Brent будет колебаться в пределах $42—55. Среднегодовая цена на нефть ожидается около $51 за баррель», — отметила Бодрова.

В пользу роста нефтяных цен может сыграть и приход Джо Байдена к власти в США, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его словам, экологическая политика, которую обозначил избранный глава Белого дома, предусматривает ужесточение условий работы для нефтедобывающих компаний.

«Президентство Байдена — это больше положительный фактор для цен на нефтяном рынке, так как в своей предвыборной программе он обещал запретить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях, что может дополнительно ограничить активность нефтедобытчиков. Цена на нефть может обоснованно подняться до $60—70 за баррель ближе к концу 2021 года», — заключил Громадин.