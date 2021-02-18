Леденящий эффект: цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

В четверг, 18 февраля, цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила отметку $65 за баррель. Котировки уверенно растут с начала недели на фоне аномальных морозов в США. Ухудшение погодных условий в Техасе привело к приостановке добычи энергосырья, из-за чего инвесторы опасаются срывов нефтяных поставок. Помимо этого, поддержку ценам оказывают действия ОПЕК+, а также надежды игроков рынка на быстрое восстановление экономики после пандемии на фоне массовой вакцинации. При этом удорожание нефти может помочь сбалансировать российский бюджет, отмечают эксперты.

В четверг, 18 февраля, мировые цены на нефть обновили годовой максимум. В ходе торгов котировки сырья эталонной марки Brent и американского сорта WTI росли на 1,8% — до $65,5 и $62,27 за баррель соответственно. Значения стали самыми высокими с января 2020 года.

По мнению экспертов, одной из главных причин рекордного роста цен стала аномально холодная погода в американском штате Техас — одном из крупнейших центров нефтедобычи США. В начале недели температура воздуха в городах штата опускалась до -20 °С на фоне снежной бури. В результате непривычных для тёплого региона морозов предприятия вынуждены приостанавливать производство нефти.

«На данный момент точных данных о сокращении добычи нет, однако, по разным оценкам, производство нефти упало на 1,2—4 млн баррелей в сутки. Кроме того, пострадали нефтеперерабатывающие заводы, а также трубопроводы, что отчасти привело к веерному отключению света в штате», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Напомним, что США остаются одним из крупнейших производителей нефти в мире. По данным американского Управления энергетической информации, ещё в начале февраля средний объём добычи сырья в Штатах составлял порядка 11 млн баррелей в день.

На этом фоне наблюдаемый в последние дни спад производства углеводородов в США может заметно сказаться на глобальном предложении нефти. Такие опасения инвесторов и привели к резкому повышению цен на энергосырьё, считают специалисты.

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Дополнительную поддержку котировкам оказало значительное снижение нефтяных запасов в США. Так, за последнюю неделю объём углеводородов в хранилищах Штатов сократился сразу на 5,8 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти.

«Снижение запасов стало максимальным за последние пять недель и более чем вдвое превысило прогнозы аналитиков. Ранее специалисты ожидали сокращения нефтяных резервов в США лишь на 2,4 млн баррелей», — добавил Андрей Маслов.

Помимо этого, в пользу нефтяных цен играет постепенное оживление мирового спроса на энергоносители. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, массовая вакцинация людей от коронавируса и регистрация новых препаратов должны ускорить восстановление глобальной экономики и привести к росту потребления топлива в мире.

«Также на стоимость нефти повлияли действия спекулянтов, которые начали играть на повышение из-за оптимистичных прогнозов нескольких крупных инвестбанков о возможном росте цен до $80 за баррель», — отметила Мильчакова.

Впрочем, по словам Андрея Маслова, ключевую поддержку нефтяным ценам оказывает выполнение условий сделки ОПЕК+. С начала февраля страны — участницы соглашения начали снижать добычу энергосырья на 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно достигнутым ранее договорённостям, такую политику стороны будут продолжать до конца марта 2021 года.

Напомним, что в рамках партнёрства ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают производство углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

«Безусловно, восстановление мирового спроса и действия стран — участниц ОПЕК+ будут и дальше поддерживать рынок. Вместе с тем мы видим, что влияние этих факторов уже учтено в цене и, возможно, даже несколько переоценено», — отметил в беседе с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

В этих условиях эксперты не исключают, что вслед за рекордным ростом может последовать коррекция нефтяных цен. Как полагает Наталья Мильчакова, в ближайшее время котировки Brent могут вернуться в диапазон $62—64 за баррель. При этом Игорь Галактионов допускает снижение показателя до $55—58 за баррель к концу марта.

Плюс для бюджета

По мнению специалистов, на протяжении всего 2021 года цены на нефть продолжат колебаться в широком диапазоне под влиянием целого ряда факторов. Согласно оценке Натальи Мильчаковой, в моменте стоимость энергосырья может даже достигать отметки $70 за баррель. В то же время эксперт не ожидает падения котировок ниже уровня $40 за баррель, как это было в 2020 году.

Такое положение дел может позитивно отразиться на состоянии российского бюджета, считает Андрей Маслов. По его словам, сохранение цен даже вблизи текущих значений способно привести к заметному увеличению доходов российской казны.

«Плановый дефицит бюджета на 2021 год составляет 2,75 трлн рублей. Бюджет свёрстан исходя из прогнозной среднегодовой цены на нефть марки Urals $45,3 за баррель, а плановые нефтегазовые доходы составляют 5,98 трлн рублей. При стоимости нефти Urals $60 нефтегазовые доходы могут превысить 7,9 трлн», — предположил эксперт.

Отметим, что на 2021 год в российском бюджете заложена так называемая цена отсечения нефти $43,3 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Таким образом, при сохранении относительно высоких цен уже в 2021 году доходы российского бюджета могут превысить расходы», — заключил Игорь Галактионов.