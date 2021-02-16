Сезон рекордов: курс биткоина впервые превысил $50 000

Во вторник, 16 февраля, курс биткоина впервые за всю историю поднимался выше $50 тыс. Рекордный рост котировок специалисты объясняют ажиотажным притоком денег в криптовалюту. Инвесторы по всему миру массово скупают электронные монеты на фоне новостей о появлении представителей крупного бизнеса на рынке цифровых активов. Кроме того, повышение цены биткоина может быть связано и с его структурными особенностями, считают аналитики. На этом фоне удорожание может продолжиться в дальнейшем, однако эксперты предупреждают о по-прежнему сохраняющихся рисках для покупателей криптовалют.

Во вторник, 16 февраля, курс биткоина обновил исторический максимум. В ходе торгов цена криптовалюты росла почти на 6% и впервые за всё время наблюдений достигала отметки $50,5 тыс. за монету. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Отметим, что с начала месяца биткоин подорожал почти на 53%. Одной из главных причин стремительного роста цены стала реакция инвесторов на заявление компании Tesla. В обнародованном 8 февраля отчёте производитель электромобилей сообщил о покупке биткоинов на сумму $1,5 млрд и планах внедрить цифровой актив в качестве средства оплаты своей продукции.

По словам экспертов, появление на рынке криптовалют представителя крупного бизнеса стало позитивным сигналом для инвесторов. Более того, примеру Tesla уже последовал один из ведущих американских банков Bank of New York Mellon. 11 февраля компания заявила о планах создать подразделение для помощи клиентам в работе с цифровыми активами.

На фоне этих новостей инвесторы рассчитывают на всё более широкое использование цифровых монет в будущем и уже сейчас начинают активнее вкладывать деньги в криптовалюту. Об этом RT рассказал директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичёв.

«Если раньше подобные события возникали с частотой раз в год, то теперь они появляются по несколько раз в месяц. В случае поддержки этой тенденции другими крупными финансовыми институтами отметка в $100 тыс. за биткоин выглядит вполне реалистичной на горизонте ближайших 12 месяцев», — подчеркнул Кирпичёв.

Как отметил в беседе с RT cооснователь EXANTE Анатолий Князев, растущий приток денег на рынок криптовалют отчасти связан и с одобрением биткоин-ETF в Канаде и Австралии. Речь идёт о создании специальных фондов, ценные бумаги которых будут торговаться на бирже по цене биткоина.

Помимо этого, положительное влияние на стоимость биткоина оказывают и структурные особенности цифровой монеты. Такую точку зрения в интервью RT выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

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Главная криптовалюта существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых ранее транзакциях. Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

В настоящий момент таким образом уже «добыто» более 18,63 млн биткоинов. При этом, по задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн криптомонет.

«В результате ограниченное предложение биткоинов на рынке в сочетании с ажиотажным спросом становится стимулом для дальнейшего удорожания криптовалюты», — объяснил Артём Тузов.

Обострение рисков

По мнению Артёма Тузова, определённую поддержку цене биткоина по-прежнему оказывает пандемия коронавируса. Так, ещё в 2020 году на фоне распространения COVID-19 и падения мирового ВВП многие крупные инвесторы начали скупать криптовалюту для более надёжного сбережения своих средств, объяснил эксперт. На этом фоне дальнейшая динамика стоимости электронной монеты будет во многом зависеть от ситуации в глобальной экономике.

«Сейчас есть два варианта развития событий. Биткоин в ближайшее время может ещё подорожать — до $52—53 тыс. Вместе с тем, если восстановление мировой экономики будет проходить оперативно, инвесторы начнут фиксировать прибыль и выводить деньги из криптовалюты. В этом случае курс рискует обвалиться до $20—25 тыс.», — подчеркнул Тузов.

Reuters

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Напомним, впервые ажиотажный рост криптовалютного рынка произошёл в 2017 году. Тогда с января по декабрь биткоин подорожал более чем в 20 раз — с $900 до $20 тыс. — и даже успел ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже тогда многие экономисты всерьёз начали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.

Опасения экспертов подтвердились в 2018 году, когда стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате постоянных хакерских атак на криптобиржи, вывода средств крупными игроками рынка в реальные деньги, а также усиления глобального регулирования отрасли.

«Возможное ужесточение законодательства со стороны регуляторов в отношении криптовалют и сегодня может вновь стать поводом для обвала рынка. Пока новая американская администрация не обозначила явно свою позицию, но, вероятно, что сейчас идет процесс анализа происходящего на предмет наличия системных рисков от криптовалютного ралли», — отметил Анатолий Князев.

Впрочем, даже в случае нового обвала цен рынок криптовалют продолжит расти в долгосрочной перспективе, уверены специалисты. Так, вложения в цифровые активы позволяют защитить деньги от инфляции и целого ряда других финансовых рисков.

«Дело в том, что биткоин представляет собой уникальный актив, который по задумке его создателей не может исчезнуть, как обанкротившийся бизнес. Это технология передачи ценности без участия посредников, которая есть и по всей видимости останется с нами навсегда — хотим мы этого или нет», — заключил Виталий Кирпичёв.