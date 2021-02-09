Денежный забег: курс биткоина впервые превысил $48 000

На торгах во вторник, 9 февраля, курс биткоина впервые за всё время наблюдений поднялся выше отметки $48 тыс. Цена криптовалюты обновляет исторические максимумы второй день подряд. Инвесторы по-прежнему отыгрывают новость о покупке компанией Tesla электронных денег на сумму $1,5 млрд. По словам аналитиков, в ближайшее время удорожание цифровой монеты может продолжиться. Вместе с тем специалисты видят угрозу повторения событий 2018 года и не исключают возможность резкого обвала курса биткоина.

Во вторник, 9 февраля, курс биткоина обновил исторический максимум. В ходе торгов цена криптовалюты росла более чем на 21% и впервые за всё время наблюдений достигала отметки $48,2 тыс. за монету. После резкого роста стоимость цифрового актива начала корректироваться и опустилась до $46 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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Отметим, что резкое удорожание биткоина стартовало ещё накануне. Так, на торгах понедельника котировки электронной монеты выросли с уровня $38—39 тыс. до диапазона $43—44 тыс. При этом в моменте значение поднималось до $44,8 тыс.

Главной причиной наблюдаемой динамики стала реакция участников торгов на заявление компании Tesla. В опубликованном 8 февраля отчёте производитель электромобилей сообщил о покупке биткоинов на общую сумму $1,5 млрд и планах внедрить цифровой актив в качестве средства оплаты своей продукции.

Как рассказал RT эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, инвесторы позитивно оценивают перспективы биткоина после появления на рынке представителя крупного бизнеса. На этом фоне игроки начинают активнее вкладывать деньги в криптовалюту.

«Влияние данной новости на настроения инвесторов оказалось столь значительным, поскольку Tesla, как бы это ни было удивительно, сейчас является самым крупным автопроизводителем в мире по своей рыночной стоимости. Более того, покупка биткоинов на $1,5 млрд стала крупнейшей единоразовой инвестицией в эту криптовалюту, что только добавило значимости событию», — объяснил эксперт.

Отметим, что в связи с возникшим ажиотажем и рекордным ростом цены биткоина общая стоимость всего рынка криптовалют с начала недели выросла более чем на $230 млрд и на торгах 9 февраля вплотную приближалась к уровню $1,4 трлн. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

«Частные инвесторы воспринимают действия Tesla как подтверждение востребованности криптовалюты. Именно с этим и связан наблюдаемый рост. Примечательно, что в результате ажиотажного увеличения цены биткоина некоторые биржи оказались настолько перегреты, что в их работе начали происходить технические сбои», — отметил в разговоре с RT директор по маркетингу криптовалютной P2P-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в ближайшее время курс биткоина может дополнительно вырасти и преодолеть отметку $50 тыс. В то же время, как полагает эксперт, в настоящий момент цифровой актив переоценён рынком. Такое положение дел рискует привести к внезапному обвалу курса, как это было в 2018 году, считает специалист.

«Сейчас особенно нужно учитывать, что электронная монета растёт в цене уже довольно давно. Криптовалюта дорожала в течение всего 2020 года и сейчас только продолжает набирать темп. В этих условиях может повториться сценарий 2017—2018 годов, когда биткоин рухнул в несколько раз после длительного периода роста», — отметил Деев.

Reuters

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Напомним, впервые значительный рост мирового рынка криптовалют произошёл в 2017 году. Тогда с января по декабрь биткоин подорожал более чем в 20 раз — с $900 до $20 тыс. — и даже успел ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже тогда многие экономисты всерьёз начали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.

Опасения экспертов подтвердились в 2018 году, когда стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате усиления глобального регулирования отрасли, постоянных хакерских атак на криптобиржи, а также вывода средств крупными игроками рынка в реальные деньги.

«Сейчас, если на рынке будет происходить только техническая коррекция, курс биткоина снизится до $38—40 тыс. Впрочем, если крупные инвесторы, опасаясь перекупленности монеты, вновь начнут выводить средства в реальные деньги, начнётся очередной обвал рынка. В этом случае курс биткоина может упасть в несколько раз», — подчеркнул Александр Хвойницкий.

Впрочем, в долгосрочной перспективе стоимость цифрового актива всё равно продолжит расти, уверен эксперт. По его словам, всё больше инвесторов начинают воспринимать криптовалюту в качестве защитного актива. Так, в период финансовых кризисов и роста мировой инфляции покупка электронных монет может стать одним из наиболее надёжных способов сбережения денег.

«Дело в том, что криптовалюта не подвержена инфляции. Кроме того, на протяжении следующих нескольких лет амплитуда колебаний курса биткоина будет снижаться. Вероятно, даже после возможного падения курс вновь подойдёт к отметке $40 тыс. и, может, даже превысит её в несколько раз», — заключил Хвойницкий.