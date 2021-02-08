Цифровой рекорд: курс биткоина впервые превысил $44 тысячи

В понедельник, 8 февраля, курс биткоина достиг максимального уровня за всё время наблюдений и превысил $44 тыс. Эксперты связывают это с заявлением производителя электромобилей Tesla об инвестировании в криптовалюту $1,5 млрд и планах компании внедрить цифровой актив в качестве средства оплаты. В результате специалисты ждут притока новых частных инвесторов на рынок электронных денег. Более того, аналитики не исключают появления в отрасли и других представителей крупного бизнеса в ближайшем будущем. В то же время эксперты предупреждают о по-прежнему сохраняющихся рисках для покупателей криптовалют. Как в этих условиях может измениться курс биткоина — в материале RT.

На торгах в понедельник, 8 февраля, курс биткоина обновил исторический рекорд. Стоимость электронной монеты поднималась на 15% и впервые за всё время наблюдений достигала $44,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и некоторые другие цифровые активы. В частности, эфириум дорожал почти на 13% — до $1,776 тыс. Значение также стало максимальным за всю историю. Стоимость рипла при этом увеличивалась на 11% — до $0,47, а лайткоина — на 12%, до $168.

Общая капитализация рынка электронных денег за последние сутки выросла более чем на $194 млрд и в моменте превышала $1,3 трлн. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Резкий рост мирового рынка криптовалют эксперты связывают с реакцией инвесторов на заявление компании Tesla. В своём отчёте производитель электромобилей сообщил о начале масштабной покупки биткоинов и планах внедрить цифровую монету в качестве средства оплаты.

«В рамках своей (обновлённой. — RT) политики мы инвестировали в биткоин в общей сложности $1,5 млрд и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за нашу продукцию в ближайшем будущем», — говорится в отчёте Tesla на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как рассказал в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, вложение $1,5 млрд стало самой крупной единоразовой инвестицией в биткоин со стороны крупного бизнеса. Игроки рынка позитивно восприняли эту новость и стали увереннее покупать цифровые монеты. В результате таких действий и произошёл «стремительный взлёт» котировок, объяснил эксперт.

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Заявление известной компании о покупке криптовалют и принятии платежей в биткоинах также может стать стимулом для притока новых частных инвесторов на рынок цифровых денег, считает исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев. Более того, как полагает эксперт, в текущих условиях примеру Tesla могут последовать и другие представители крупного бизнеса.

«Стоит отметить, что приход корпораций на крипторынок сейчас практически неизбежен. Во многом это связано с ультрамягкой денежно-кредитной политикой ФРС США», — подчеркнул Князев.

Для поддержки американской экономики на фоне пандемии COVID-19 весной 2020 года Федрезерв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке.

По словам экспертов, политика ФРС должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП США. В то же время действия Федрезерва ослабляют нацвалюту Штатов на глобальном рынке.

В таких условиях инвесторам становится прибыльнее вкладывать деньги в золото или криптовалюты. Об этом в интервью RT рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Главной причиной роста криптовалют в последние месяцы стала именно избыточная ликвидность. На фоне пандемии в мировую финансовую систему были «влиты» триллионы долларов. Именно это вызывает страх девальвации главной резервной валюты, поэтому растёт спрос на альтернативные инструменты, включая криптовалюту», — объяснил Розман.

В поисках ориентира

По прогнозу Александра Розмана, следующим психологически важным для инвесторов ценовым показателем биткоина будет уровень $46—47 тыс. за монету. Если цена криптовалюты сможет преодолеть этот диапазон, котировки сразу же двинутся в сторону $50 тыс., уверен аналитик.

Между тем опрошенные RT эксперты предупреждают и о сохраняющихся рисках для покупателей цифровых денег. Так, аналитики не исключают, что после рекордного роста рынок рискует повторить сценарий 2018 года, и стоимость криптовалют может резко снизиться.

«Поддержка со стороны крупных игроков откроет для биткоина новые ценовые рубежи, вплоть до $100 тыс. за монету в ближайшие месяцы. Впрочем, реализация такого сценария предусматривает стремительное падение после резкого взлёта, сравнимое с ситуацией в 2018 году. По этой причине любые краткосрочные действия на рынке сейчас несут в себе огромные риски для отрасли», — отметил в разговоре с RT директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

Между тем в долгосрочной перспективе глобальный рынок криптовалют всё равно продолжит расти, уверены специалисты. Как полагают эксперты, поддержку отрасли может оказать наметившееся развитие электронных валют в ряде государств.

Так, например, в 2020 году Китай провёл пилотное тестирование цифрового юаня. Одновременно в октябре 2020-го Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифрового рубля. Как ожидается, в экспериментальном режиме электронная нацвалюта может заработать уже к концу 2021 года.

«Поддержка цифровых валют и развитие собственных электронных денег правительствами разных стран окажет поддержку отрасли в целом. Так, инвесторы начнут без опасений более активно выходить на рынок», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.