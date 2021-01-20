Смена курса: как эксперты оценивают перспективы развития экономики США при Байдене

20 января Джо Байден вступает в должность президента США. Как полагают эксперты, новый глава Белого дома в первую очередь сосредоточится на выведении экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако дополнительные меры финансовой поддержки населения и бизнеса будут оказывать давление на доллар, утверждают аналитики. В дальнейшем американский президент может отменить введённые Дональдом Трампом миграционные ограничения, повысить налоги для бизнеса и продолжить реформу системы здравоохранения, начатую Бараком Обамой. Специалисты также прогнозируют завершение торговых войн, однако считают, что Вашингтон продолжит политику сдерживания Китая. Что ещё может ждать экономику США при Джо Байдене — в материале RT.

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США демократа Джозефа Байдена. По мнению экспертов, на первых этапах правления новый глава Белого дома во многом продолжит экономическую политику Дональда Трампа и сосредоточится на борьбе с последствиями пандемии коронавируса и выведении страны из кризиса.

Избранный президент уже анонсировал дополнительные меры стимулирования экономики на общую сумму $1,9 трлн. Из этих средств порядка $1 трлн администрация Байдена планирует направить на оказание помощи населению.

Отметим, что в результате пандемии COVID-19 и вынужденных карантинных ограничений в 2020 году экономика США сократилась на 4,3%. Такую оценку приводит Международный валютный фонд.

Уровень безработицы в стране подскочил с 3,5 до 6,7%. При этом в течение года показатель поднимался до двузначных величин и впервые со времён Великой депрессии приближался к 15%. Об этом свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Как рассказал RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян, в 2020 году на поддержку экономики американские власти направили около $4 трлн. Дальнейшее увеличение этой суммы будет сопровождаться ростом госдолга и дефицита бюджета.

«По предварительным данным, дефицит бюджета по итогам 2020 года составил 18% ВВП. Это колоссальная и беспрецедентная величина в новейшей истории США. Вопрос в том, откуда брать деньги на новые стимулы? Вероятно, ФРС продолжит выкупать облигации на рынке и бросать в экономику новые доллары», — отметил Супян.

В 2020 году Федрезерв начал в неограниченном количестве печатать доллары и накачивать финансовую систему страны деньгами за счёт покупки гособлигаций. По словам экспертов, увеличение денежной массы в экономике должно помочь нарастить темпы роста ВВП. Вместе с тем действия ФРС привели к рекордному за два года ослаблению американской валюты на международном рынке.

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Дональд Трамп во время своего президентского срока стремился к ослаблению доллара, поскольку такая политика создавала экспортные преимущества для американских производителей. Как ожидается, при Джо Байдене правительство Соединённых Штатов будет, напротив, выступать за укрепление своей нацвалюты. Впрочем, достижение такой цели эксперты считают проблематичным.

«Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен будет придерживаться политики сильного доллара. Это был её конёк, когда она ещё занимала пост главы ФРС. Однако реализовать такую политику будет весьма нелегко, потому что поддержка населения и бизнеса в 2020 и 2021 годах уже достигла очень больших размеров, а объём госдолга США превысил размер ВВП», — добавил Виктор Супян.

После пандемии

Как полагают эксперты, после ослабления ситуации, связанной с пандемией коронавируса, экономическая политика Джо Байдена будет кардинально отличаться от действий Дональда Трампа. Более того, новый глава Белого дома может отменить ряд инициатив своего предшественника.

«От президента ждут работы над ошибками прежней администрации. В частности, могут быть ослаблены миграционные ограничения. Это в большей степени поможет восстановлению малого и среднего бизнеса, у которого при прежней администрации Белого дома уменьшилась база для найма дешёвых работников в виде мигрантов», — рассказал RT аналитик ИК «Финанс Финанс» Евгений Миронюк.

В то же время Джо Байден намерен убрать введённые Трампом налоговые послабления для бизнеса, что может оказать серьёзное давление на компании и предпринимателей. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

Ранее Джо Байден высказался за повышение ставки подоходного налога для граждан с высоким заработком — с 37 до 39,6%, а также налога на прибыль предприятий — с 21 до 28%. Помимо этого, избранный вице-президент Камала Харрис предлагала расширить налоги на недвижимость и прирост капитала при инвестировании в ценные бумаги.

Камала Харрис и Джо Байден

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«Подобные инициативы зачастую негативно сказываются на экономической динамике. Бизнес стремится минимизировать издержки и вывести производства и бизнес-процессы в более комфортные юрисдикции. Домохозяйства лишаются дополнительных финансовых ресурсов, которые они могли бы потратить на приобретение товаров и услуг», — объяснил Лев Сокольщик.

По словам экспертов, в рамках своей экономической политики Джо Байден намерен уделить особое внимание борьбе с бедностью в США. Так, избранный глава государства анонсировал повышение минимальной зарплаты в стране с $7,25 до $15 в час к 2025 году. Эта инициатива может оказать неоднозначный эффект на экономику, считают специалисты.

Как подсчитали аналитики бюджетного управления конгресса США, повышение минимального оклада более чем в два раза в течение следующих четырёх лет приведёт снижению числа малоимущих американцев на 1,3 млн человек. В то же время бизнесу придётся сокращать издержки, в результате чего количество безработных в стране увеличится на те же 1,3 млн.

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Как ожидается, Джо Байден также продолжит реформы Барака Обамы в области здравоохранения, против которых активно выступал Дональд Трамп. Напомним, что президент-республиканец пытался отменить Закон о доступной медицине и защите пациентов (Patient Protection and Affordable Care Act), также называемый Obamacare. Администрация Трампа была недовольна этим правовым актом, поскольку он якобы увеличивает нагрузку на экономику.

«Вопросы здравоохранения в США сейчас особенно актуальны, поскольку страна находится в лидерах антирейтинга по заболеваемости и смертности от COVID-19. Байден предлагает расширить субсидирование медстраховок в рамках программы Obamacare, увеличить охват медпомощи до 97% населения, снизить возраст для получения помощи по старости до 60 лет, а также ввести государственный контроль цен на отпускаемые по рецептам лекарства. К слову, сейчас почти у 30 млн человек в США нет медицинской страховки», — отметил Лев Сокольщик.

Внешний курс

С приходом Джо Байдена к власти опрошенные RT эксперты ждут усиления роли государства в экономике США, а также снижения протекционизма. Так, при новом главе Белого дома Штаты могут прекратить начатую Трампом политику торговых войн.

Напомним, он активно выступал за возвращение американских компаний в США из-за рубежа, а также пытался стимулировать внутреннее производство и добиться снижения торгового дефицита. В рамках этого курса Трамп устанавливал заградительные импортные пошлины для иностранных товаров, в первую очередь китайских и европейских.

«Во внешнеэкономической сфере Байден будет стремиться к более тёплому сотрудничеству с традиционными союзниками США. В первую очередь речь идёт о Канаде и Европе, с которыми Трамп умудрился довольно сильно испортить отношения. Между тем в отношении Китая Штаты по-прежнему будут проводить политику сдерживания, хотя и не столь жёсткую, как прежде», — считает Виктор Супян.

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Как уточнил эксперт, сдерживание КНР будет оставаться одной из главных стратегических линий американских властей в ближайшие годы. По его словам, Штаты по-прежнему будут стремиться не допустить передачи своих новейших технологий Китаю. Таким образом Вашингтон попытается избежать интеллектуального и экономического превосходства Пекина.

«Ясно, что если в предыдущие годы происходило плодотворное сотрудничество и Китай стал «сборочным цехом» Соединённых Штатов, то сейчас этот «сборочный цех» превратился в очень серьёзного и опасного конкурента, прежде всего в научно-технической области. Безусловно, какие-то меры будут предприниматься для сдерживания Китая, но будет ли это иметь характер торговых войн — большой вопрос», — добавил Супян.

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Тем не менее в случае очередного витка напряжённости в отношениях с США власти КНР могут вновь ослабить курс юаня, считает эксперт. Такая политика позволяет ограничивать эффект торговых пошлин для китайских экспортёров.

Более того, в настоящий момент Пекин всё ещё остаётся одним из крупнейших держателей американского госдолга и может использовать это в качестве ответного рычага давления на Вашингтон. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В целом Китай будет стремиться как можно сильнее смягчить действующие противоречия, но в случае чего теоретически может начать выводить свои вложения из госдолга США. Однако это будет очень жёстким шагом, который в конце концов ударит по обеим экономикам. Поэтому страны будут стараться, чтобы противоборство протекало в мирных формах», — пояснил Абрамов.

Энергетическое обновление

В отличие от своего предшественника, Джо Байден будет уделять больше внимания экологическим вопросам, считают эксперты. В частности, экономисты не исключают, что США вернутся в Парижское соглашение по климату, из которого вышли по инициативе Трампа.

«Дональд Трамп был скорее сторонником традиционных отраслей энергетики, а именно углеводородной. Байден будет делать упор на зелёные технологии. В этой области Штаты сегодня отстают от многих европейских стран, поэтому, вероятно, определённые преференции будут даны нетрадиционной энергетике», — пояснил Виктор Супян.

При этом политика Джо Байдена в долгосрочной перспективе негативно скажется на традиционных секторах американской энергетики. Такое мнение в разговоре с RT выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Инициативы Байдена главным образом затронут нефтедобытчиков и, соответственно, смежные производства, связанные с бурением и транспортировкой энергосырья», — пояснил эксперт.

В частности, новый глава Белого дома может прекратить выдачу разрешений на разработку сланцевых месторождений на федеральных землях. Помимо этого речь может идти об ужесточении регулирования относительно попутного нефтяного газа (ПНГ) при добыче. Это рискует обернуться закрытием целого ряда скважин предприятий, которые и без того переживают непростые времена, считают эксперты.

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Отметим, что в 2020 году на фоне резкого обвала котировок добыча сланцевой нефти в США стала убыточной. В результате многие американские производители сырья столкнулись с банкротством и были вынуждены уйти с рынка. По мере восстановления цен выше отметки $50 за баррель добыча сланцевой нефти вновь стала рентабельной, однако компании пока не спешат наращивать производство.

Как следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящий момент сланцевые предприятия направляют прибыль не на создание новых производств, а на погашение долгов и выплату средств инвесторам. Такое положение дел может привести к тому, что в ближайшее время США несколько уступят свою долю на мировом рынке нефти странам — участницам сделки ОПЕК+, включая Россию.