Сырьевое ускорение: цена нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с февраля 2020 года

В среду, 13 января, цена нефти эталонного сорта Brent впервые с февраля 2020 года поднималась выше отметки $57 за баррель. Таким образом рынок отреагировал на новость о снижении запасов сырья в США. Также инвесторы положительно оценивают выполнение сделки ОПЕК+ и сообщения о вакцинации от коронавируса в ряде стран. Как отмечают эксперты, высокие цены на нефть могут стимулировать активность в сланцевой промышленности США. Впрочем, этот фактор пока не вызывает опасений у игроков рынка, поскольку экологическая политика Джо Байдена может осложнить условия работы для американских нефтедобывающих компаний, полагают аналитики.

В среду, 13 января, мировые цены на нефть демонстрировали заметный рост. В середине торгов стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась почти на 1,5% — до $57,41 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 24 февраля 2020 года. Во второй половине дня показатель умеренно скорректировался.

По словам экспертов, участники рынка позитивно восприняли данные о резком сокращении запасов сырья в США. Согласно отчёту Американского института нефти (API), за неделю объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах уменьшился на 5,82 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2,7 млн баррелей.

«Запасы нефти в США показывают очередное недельное сокращение. Инвесторы рассчитывают на то, что новоизбранный президент страны Джо Байден анонсирует дополнительные финансовые меры помощи экономике Штатов. В ожидании экономических стимулов потребление топлива в стране начинает расти, поэтому запасы снижаются», — объяснил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Помимо этого дополнительную поддержу нефтяным ценам оказывают новости о начале массовой вакцинации от коронавируса в ряде стран. Как отметил Миронюк, в этих условиях игроки рынка надеются на более оперативное восстановление мировой экономики и глобального спроса на энергосырьё.

«Пандемия в меньшей степени сейчас влияет на котировки нефти. В своих оценках инвесторы закладывают сценарий плавного восстановления спроса и ориентируются на завершение основного этапа вакцинации к середине 2021 года», — добавил аналитик.

Отметим, что с начала года нефть на мировом рынке подорожала более чем на 10%. Одной из главных причин такой динамики стало обновление условий сделки ОПЕК+. Так, 5 января страны — участницы соглашения по ограничению нефтедобычи решили дополнительно снизить производство сырья в феврале и марте более чем на 1,4 млн баррелей в сутки.

Своими действиями государства намерены добиться баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна уберечь цены от новых обвалов, уверены аналитики.

«Наблюдаемый рост цен связан именно с ограниченным предложением сырья на мировом рынке за счёт сделки ОПЕК+, а также с повышением спроса на энергию из-за экономического восстановления и аномальных холодов в Азии и части Европы», — рассказал RT управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Как полагает Евгений Миронюк, в текущих условиях стоимость нефти может дополнительно вырасти в ближайшее время и достигнуть психологической отметки $60 за баррель. В течение следующих двух месяцев котировки по-прежнему будут колебаться в широком диапазоне $50—60 за баррель, прогнозирует аналитик.

Reuters

© Antara Foto/Rosa Panggabean

Вместе с тем, по словам Кириенко, восстановление цен на энергосырьё может привести к заметному увеличению добычи сланцевой нефти в США. Такое положение дел, в свою очередь, рискует обернуться ростом мирового предложения углеводородов, что будет обесценивать усилия ОПЕК+.

«Наблюдаемое ралли цен способно воодушевить сланцевиков, особенно в условиях сдерживания предложения от ОПЕК+. При этом строгий контроль добычи может вынудить участников сделки отдать часть энергорынка американским компаниям», — допускает Кириенко.

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Напомним, в 2020 году на фоне резкого обвала котировок добыча сланцевой нефти в США стала убыточной. В результате многие американские производители сырья столкнулись с банкротствами и были вынуждены уйти с рынка. Впрочем, подъём цен выше отметки $50 за баррель вновь сделал добычу сланцевой нефти рентабельной, и буровая активность в Штатах начала расти.

По данным компании Baker Hughes, только за первую неделю 2021 года число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на восемь единиц и достигло 275. Значение стало самым высоким с мая 2020-го.

«При текущем уровне цен большинство буровых платформ в США рентабельны. Сланцевая отрасль страны восстанавливается, и уже по итогам текущей недели число активных буровых установок может вырасти до 280—290 единиц», — предположил Евгений Миронюк.

Впрочем, специалисты пока не ожидают значительного наращивания добычи нефти сланцевыми компаниями. Как ожидается, работу производителей сырья могут несколько ограничить экологические инициативы Джо Байдена. В частности, новый глава Белого дома может прекратить выдачу разрешений на разработку сланцевых месторождений на федеральных землях.

«Помимо этого, речь может идти об ужесточении регулирования относительно попутного нефтяного газа (ПНГ) при добыче. Это уже более серьёзная угроза, так как из-за нехватки рынков сбыта в недавнем прошлом цены на ПНГ в США даже уходили в минус. Сейчас большие объёмы ПНГ сжигаются на скважинах. Если ужесточить регулирование, то придётся закрывать скважины, так как газ попросту будет некуда девать», — рассказал RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.