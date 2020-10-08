Денежное бегство: чем резкое падение инвестиций может угрожать сланцевой промышленности США

В 2020 году мировые инвестиции в добычу сланцевой нефти могут сократиться более чем вдвое по сравнению с 2019-м — до $66,9 млрд. Об этом RT рассказали эксперты консалтинговой компании Rystad Energy. Весенний обвал нефтяных цен привёл к резкому снижению буровой активности, в первую очередь в США, и тем самым спровоцировал волну банкротств в сланцевом секторе страны. Хотя в настоящий момент стоимость сырья начала постепенно восстанавливаться, уровень котировок по-прежнему не позволяет сланцевикам получать прибыль. В этих условиях отрасль становится всё менее привлекательной для инвесторов, из-за чего количество компаний на рынке может заметно сократиться в ближайшее время, отмечают аналитики.

В 2020 году объём мировых инвестиций в добычу сланцевой нефти сократится на 52,5% по сравнению с 2019-м — с $140,8 до $66,9 млрд. Об этом в интервью RT рассказали специалисты консалтинговой компании Rystad Energy.

Как отметили эксперты, снижение инвестиций в сланцевую промышленность наметилось ещё в 2019 году. В частности, это обусловлено тем, что за последние несколько лет многие компании в отрасли начали работать эффективнее и стали пробуривать запланированное количество скважин с меньшими затратами. В результате необходимость в дополнительном финансировании для ряда производителей отпала.

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«Если раньше сланцевая индустрия рассматривалась инвесторами как один большой стартап и инвестиции всегда превышали сумму дохода, то теперь инвесторы требуют от компании финансировать буровую активность исключительно за счёт дохода самого сланцевика», — объяснили в Rystad Energy.

Между тем отток инвестиций из отрасли значительно усилился весной 2020 года, когда влияние пандемии COVID-19 и ослабление мирового спроса на углеводороды привели к рекордному обвалу нефтяных цен. Так, в апреле котировки эталонной марки Brent впервые за 21 год опускались ниже $16 за баррель, а стоимость сырья американского сорта WTI падала до отрицательных значений и в моменте достигала минус $37,6 за баррель, чего прежде никогда не случалось.

Хотя на сегодняшний день цены на нефть частично отыграли потери весны, добыча сланцевого сырья по-прежнему остаётся убыточной для производителей. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Средняя себестоимость производства сланцевой нефти составляет $50—60 за баррель, то есть сырьё на рынке должно стоить дороже этого уровня, чтобы добыча приносила прибыль. А сегодня на бирже нефть торгуется вблизи $40 за баррель. При таких вводных становится понятно, почему численность буровых вышек в США на сланцевых месторождениях последовательно сокращается», — пояснила Бодрова.

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В настоящий момент США остаются крупнейшим производителем сланцевого сырья в мире. При этом на фоне ситуации с пандемией с начала 2020 года число активных нефтяных буровых установок в Штатах уменьшилось почти в четыре раза и в начале октября достигало 189. Такие данные приводит компания Baker Hughes.

Резкое ослабление буровой активности стало одной из главных причин снижения инвестиционной привлекательности сланцевого сектора. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Инвесторы ориентируются на количество работающих скважин в США как на показатель состояния всего нефтяного сектора страны. Тем более что сланцевая нефть стала одним из факторов, который влияет на цены — чем больше добывается нефти в США, тем большая конкуренция на рынке и колебание цен», — пояснил Деев.

На фоне простоя предприятий многим сланцевикам стало нечем расплачиваться по кредитам, что спровоцировало волну банкротств в отрасли. Об этом свидетельствуют материалы компании Haynes & Boone.

Так, за первые три квартала 2020 года в Северной Америке обанкротились 36 энергетических компаний. Общий объём их задолженности составил почти $51 млрд. Из этой суммы $27,5 млрд пришлось на необеспеченные кредиты. Как ожидается, до конца 2020 года число разорившихся производителей сырья лишь возрастёт.

«В отсутствие каких-либо надежд на улучшение экономических условий для американских нефтедобывающих компаний в ближайшем будущем есть основания ожидать, что до конца этого года значительное число компаний продолжат прибегать к банкротству как к инструменту защиты от кредиторов», — отмечают специалисты Haynes & Boone.

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По данным Rystad Energy, в результате прекращения работы большого числа скважин в мае добыча нефти в США упала с 12,9 млн до 10 млн баррелей в день. Во второй половине лета показатель сумел восстановиться до 11,2—11,3 млн, однако в ближайшее время может возобновить снижение, считают специалисты.

«Текущий уровень активности буровых установок по-прежнему остаётся ниже уровня, требуемого для поддержания стабильной добычи. Поэтому, скорее всего, добыча стабилизируется на уровне 10,6—10,7 млн баррелей в сутки к середине следующего года при цене нефти WTI $40 за баррель», — отметили в Rystad Energy.

По словам Алексея Кириенко, ослабление американской сланцевой промышленности сдерживают низкие процентные ставки в США и наличие финансовой поддержки от правительства страны. Как объяснил эксперт, такие условия позволяют сгладить проблемы отрасли, но при этом компании по-прежнему продолжают работать в убыток.