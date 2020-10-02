Заразительное снижение: цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель после сообщения о коронавирусе у Трампа

В пятницу, 2 октября, цена нефти Brent впервые с середины июня опустилась ниже $39 за баррель. Инвесторы остро отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о положительном тесте на коронавирус. Игроки рынка также опасаются возможного введения новых карантинных ограничений в ряде государств, из-за чего мировой спрос на углеводороды вновь снизится. Впрочем, наблюдаемое падение цен эксперты считают временным. Так, благодаря действию сделки ОПЕК+ и появлению вакцины от коронавируса стоимость нефти не опустится до весенних минимумов, уверены аналитики.

В пятницу, 2 октября, мировые цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. В начале дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась на 4,8% — до $38,97 за баррель. В последний раз такое значение можно было наблюдать ещё 16 июня. Одновременно американский сорт WTI дешевел почти на 5% — до $36,8 за баррель.

Игроки сырьевого рынка остро отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу глава Белого дома написал в Twitter.

«Сегодня наши с первой леди тесты на COVID-19 оказались положительными. Мы немедленно отправимся на карантин и начнём лечение. Мы пройдём через это вместе!», — сообщил Трамп.

Заявление американского президента усилило опасения инвесторов относительно второй волны пандемии коронавируса и её влияния на мировую экономику. Об этом RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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«Нефть начала дешеветь ещё накануне из-за возросших поставок сырья из Ирана и Ливии, однако позже к этому катализатору добавился и эмоциональный фактор, связанный с информацией о болезни Трампа. Реакция рынков капитала на новости о коронавирусе в Белом доме негативна. Это связано с растущей неопределённостью (ведь через месяц выборы) и с явными сигналами о том, что пандемия всё ещё тут и её нельзя игнорировать», — пояснила Бодрова.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последний месяц число инфицированных COVID-19 в мире выросло почти на 8,5 млн человек и в настоящий момент превышает 34,3 млн. Ухудшение эпидемической обстановки рискует обернуться введением новых карантинных мер в ряде государств. В этом случае мировой спрос на топливо может дополнительно снизиться и оказать давление на цены. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

«Темпы роста заболеваемости уже приближаются к значениям первой волны. Есть риск повторного ограничения на перемещения между странами, снижения загрузки авиакомпаний и потребления автомобильного топлива из-за отмены массовых мероприятий, командировок и перехода на удалённую занятость. А более 60% нефти перерабатывается именно для использования в качестве топлива для различных видов транспорта», — объяснил Калачёв.

Впрочем, даже в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и начала второй волны пандемии стоимость нефти вряд ли надолго опустится ниже отметки $40 за баррель. Об этом ранее в интервью RT заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения», — отметил Кудрин.

«В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до $20 за баррель. Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — добавил глава Счётной палаты.

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Напомним, с 1 мая члены соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств направлены на восстановление баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке, что должно поддержать рост цен после весеннего обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. В результате этих действий с июля по сентябрь на глобальном сырьевом рынке образовался дефицит. Об этом свидетельствуют данные американского Управления энергетической информации. Как ожидают в организации, до конца года мировое предложение нефти будет превышать спрос на углеводороды.

«Падения цен до весенних минимумов не произойдёт, поскольку предложение нефти снизилось за счёт членов альянса ОПЕК+ и ряда государств, которые не участвуют в сделке. Как только падает спрос и цена, в тех же Штатах, Канаде или Норвегии добычу нефти также начинают сокращать. А если на очередном заседании ОПЕК+ будет озвучена хотя бы готовность вновь усилить снижение добычи, этого окажется достаточно, чтобы полностью сбалансировать цену», — отметил Алексей Калачёв.

По мнению Анны Бодровой, в октябре нефтяные котировки продолжат оставаться в диапазоне $38—45 за баррель. В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что до конца года цены будут колебаться в более широком диапазоне — $40—50.