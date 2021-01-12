Биржевой ажиотаж: чем вызван рекордный рост российского фондового рынка

Во вторник, 12 января, индекс Мосбиржи впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3520 пунктов. Российский фондовый рынок растёт и ежедневно обновляет максимумы с первых торгов 2021-го. Эксперты связывают это с эффектом длинных праздничных выходных, восстановлением нефтяных цен, а также оптимизмом мировых инвесторов. Помимо этого, удорожанию ценных бумаг способствует рекордный приток частных инвесторов на биржу. По словам аналитиков, россияне всё чаще предпочитают вкладывать деньги в акции и облигации в качестве альтернативы банкам.

Во вторник, 12 января, индекс Мосбиржи достиг максимального уровня за всё время наблюдений (с 1997 года). В середине торгов фондовый индикатор поднимался более чем на 1% и впервые превысил отметку 3520 пунктов. Во второй половине дня показатель несколько скорректировался, но при этом остаётся вблизи рекордных значений.

Российский рынок ценных бумаг обновляет исторические максимумы уже шестой торговый день подряд. Наблюдаемая динамика во многом связана с оптимистичным настроем мировых инвесторов. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По словам эксперта, на фоне новостей о масштабной вакцинации от коронавируса в ряде стран игроки рассчитывают на более оперативное восстановление глобальной экономики. В результате трейдеры начинают активнее вкладывать деньги в ценные бумаги компаний, в том числе и российских.

«Инвесторы практически перестали учитывать фактор пандемии. Сейчас рынки живут ожиданиями скорой нормализации ситуации в мире вместе с распространением вакцины», — пояснил Карпунин.

При этом с начала недели российский фондовый рынок демонстрирует более уверенную динамику по сравнению с торговыми площадками Азии, США и Европы. По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, это можно объяснить эффектом от продолжительных праздничных выходных в России.

«Пока у нас были длинные новогодние праздники, западные и азиатские рынки успели хорошо подрасти, а сейчас на них наблюдается коррекция. Мы же, в свою очередь, с небольшим отставанием пока ещё продолжаем расти по инерции и отыгрывать внешний позитивный фон», — рассказал собеседник RT.

Как подчеркнул аналитик, помимо эффекта от кампании по вакцинации, инвесторы также рассчитывают на дополнительные финансовые меры по борьбе с последствиями пандемии в ряде государств. Так, стимулирующие действия правительств должны ускорить оживление мировой экономики, считает Коренев.

Также по теме Фаза стабилизации: как могут измениться курсы доллара и евро в 2021 году В 2021 году динамику рубля во многом будет определять ситуация с пандемией коронавируса. По словам экспертов, масштабная вакцинация и...

По словам специалистов, с начала 2021 года одним из драйверов российского рынка акций стало удорожание ценных бумаг энергетических компаний. Таким образом инвесторы положительно отреагировали на стремительный рост нефтяных цен, уверены эксперты.

За последнюю неделю стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 10% и в ходе торгов 12 января достигла $56,72 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в феврале 2020 года.

«При текущих ценах весомая часть бюджета России формируется за счёт продажи энергоносителей. В выигрыше и российская экономика в целом, и компании, которые непосредственно связаны с нефтедобычей и переработкой», — объяснил Коренев.

Уверенный подъём нефтяных котировок начался после пересмотра условий сделки ОПЕК+. Так, 5 января страны — участницы соглашения по ограничению нефтедобычи решили дополнительно снизить производство сырья в феврале и марте более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. Своими действиями государства намерены добиться баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов, что положительно сказывается на стоимости нефти.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

Как полагает Василий Карпунин, вслед за рекордным ростом в ближайшие дни индекс Мосбиржи может временно опуститься. Между тем, по словам эксперта, в настоящий момент на рынке нет причин для долгосрочного снижения, и до конца года российский фондовый индикатор может подняться ещё на 10—15%. Похожей оценки придерживается и старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Сейчас нельзя предугадать, каким именно будет 2021 год для индекса Мосбиржи, но пока что перспективы позитивны. Если фактор пандемии не перекроет собой имеющиеся оптимистичные настроения и расположенность к покупкам, индикатор может направиться и к уровню 4000 пунктов», — предположила Бодрова.

Денежный поток

Отчасти удорожанию российских ценных бумаг будет способствовать растущий приток частных инвесторов на фондовый рынок, считает Карпунин. По последним данным Московской биржи, с января по ноябрь 2020 года брокерские счета открыли 4,2 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы. При этом общее количество частных инвесторов на торговой площадке впервые превысило 8 млн.

Как объясняют эксперты, россияне стали активнее покупать ценные бумаги в качестве средства для сбережения денег на фоне снижения доходности банковских вкладов. Так, по данным Центробанка, в 2020 году максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях России опустилась с 6,01% до 4,49% годовых.

«Заметный приток частных инвесторов на фондовый рынок — это достаточно важный фактор поддержки для ценных бумаг. В 2020 году доля частных инвесторов в общем обороте постепенно увеличивалась, и этот процесс может продолжиться в 2021-м», — добавил Карпунин.

По мнению Алексея Коренева, дальнейший рост российского фондового рынка может положительно сказаться на деятельности российских компаний и экономике страны в целом. Как предположил эксперт, ряд предприятий могут воспользоваться ситуацией и привлечь дополнительные средства в 2021 году.

«Для компаний, которые проводят первичное, или повторное размещение акций на бирже, тренд может оказаться интересным. Ценные бумаги растущих предприятий привлекают повышенный спрос игроков рынка. В результате увеличивается капитал компаний, а инвестиции направляются на дальнейшее развитие», — заключил эксперт.